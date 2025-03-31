恩綺已抵松機準備離境 網驚：劉世芳口中與國台辦密切接觸的是「她」

本名趙嬋的小微，目前還不清楚她是否會在最後期限前離境。（圖翻攝自抖音）

2025/03/31 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼中配網紅「亞亞」之後，同樣因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境的「小微」和「恩綺」，今天（31日）是2人必須離開台灣的最後期限。內政部長劉世芳今天受訪時透露，這2名中配已經有1人訂好機票準備離開，另外1人則猶豫不決，且可能與中國國台辦關係密切。稍早恩綺提前到松山機場入關的消息曝光，小微則尚無下文，網友紛紛猜測劉世芳口中與國台辦關係匪淺的人就是小微。

劉世芳今天在立法院受訪時表示，關於小微與恩綺何時要離境，據掌握消息，已經有1人訂好機票、另外1人仍猶豫不決，且內政部發現其中1人身分較為特殊，與國台辦關係不錯，該名中配過去一段時間以來與台辦溝通頻率相當高，她在社群平台上一會說要離開、一會說不要離開，本來她可能要預定離境，但可能事情會有變數。

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稍早，恩綺早在今天下午3點就抵達松機並提早入關通過安檢的消息曝光，據悉她是預計搭乘今天晚上6點35分的班機前往中國成都。消息一出，網友開始熱議劉世芳口中所講的人可能就是小微。反共網紅「八炯」下午在Threads上透露，他和記者今天在小微家附近等著要「歡樂送」，但都沒看到人影，「晚上23:59分後，想看移民署逮補小微的跟我一起來！」

本名趙嬋的小微，日前還在抖音與恩綺合體直播，2人對於移民署裁決故作鎮定的表現掀起鄉民討論，當時小微還說要跟恩綺一起買機票，開心回祖國。怎料2人28日卻帶著寫有「還我母親權」的白布條到總統府前陳情抗議。

網友紛紛表示，「所以跟國台辦一直有聯繫的是小微？」、「原來早上新聞說跟國台辦有關係的是小微啊」、「小微不是說要約恩琪一起買票，結果腳麻了，走不動？」、「居然欸？嚇到！沒想到跟國台辦有密切接觸的人是小微」、「待在台灣最不快樂的小微還要撐到最後一刻……」、「直播說要同一班機一起回，竟然最後食言了，想當初的霸氣開心呢？」、「小微不是很囂張說要回中國發展，結果搞失蹤」。

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