朱立倫稱「真正反共是國民黨」 夏立言赴中參加「黃帝拜祖」統戰活動

國民黨副主席夏立言今日在中國河南參加中共主辦的「黃帝拜祖大典」，他受訪表示，「大家都是炎黃子孫，繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」。（圖取自抖音）

2025/03/31 16:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席朱立倫29日在桃園宣講「真正反共的是國民黨」後，國民黨副主席夏立言今（31日）在中國河南參加中共主辦的「黃帝拜祖大典」時表示，「大家都是炎黃子孫，繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」；官員痛批，國民黨參加這種活動，就是在配合中共對台統戰。

清明將屆，夏立言、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山一行，於3月29日至4月4日前往中國參訪，行程預定4月2日在徐州與中國國台辦官員見面，4月3日轉赴南京參拜中山陵。

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中國國台辦今日上午在河南鄭州舉行「乙巳年黃帝故里拜祖大典」，大門刻有「迎天下華人、歸故里拜祖」標語，包括中國全國人大副委員長雪克來提．扎克爾，河南省委書記劉寧、河南省政協主席孔昌生、海協會會長張志軍，以及中國全國台企聯總會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥等台商、台胞代表與會。

河南省長王凱致詞表示，5000多年前，軒轅黃帝率領先民締造了中華民族的血脈根基，孕育了源遠流長的華夏文明。三月三拜軒轅，已成為中華文化薪火相傳的重要標誌，成為中華兒女跨越時空的精神紐帶。

中共官方安排夏立言為黃帝故里題字，及進行祭拜黃帝的拜祖上香儀式。夏立言受訪聲稱，會繼續加強交流，「大家都是炎黃子孫，所以繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」。

全國台企聯總會長李政宏接受中媒訪問時嗆聲，民進黨操作政治意識形態扭曲兩岸交流，既違背了民意，其實也是一種「數典忘祖」。

對此，熟稔中共統戰的官員受訪痛批，祭拜黃帝大典是形塑「同根同源」、「兩岸同屬中華民族」，利用清明掃墓、慎終追遠所舉辦的統戰活動，國民黨參加這種活動，就是在配合中共對台統戰。

官員質疑，中共形塑兩岸同屬一個民族、兩岸同屬一個國家，完全沒把台灣主體性、自由民主區別開來。國民黨去中國也不跟中共抗議軍事威脅，也未譴責懲獨22條，「國民黨完全都沒講」。

「國民黨都在迎合中共對台統戰！」他批評，國民黨已經變成「統派政黨」，在幫中國共產黨要消滅中華民國，如果蔣經國還在世，不知道怎麼看這些國民黨徒子徒孫，竟然跑到對岸親中挺共。

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