2中配宣揚武統限期離境 官員：認不認識國台辦今天都必須離開

本名趙嬋的中配「小微」曾高舉五星旗拍片，宣稱台灣是中國的，台灣土地一分也不能讓出去。（圖取自抖音）

2025/03/31 15:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕宣揚武統的中配「小微（趙嬋）」和「恩綺（張燕）」，被移民署廢止居留許可，限期今晚（31日）12點前離開台灣。內政部長劉世芳稍早表示，其中一名中配較特殊，跟國台辦關係不錯，可能有些變數；知情官員強調，無論認不認識國台辦，今天都必須離開。

「小微」和「恩綺」因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可、管制5年不得再申請依親居留，以及廢止長期居留許可，兩人都限期31日前離境。

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據了解，本名張燕的「恩綺」已購買機票，預計下午4點從松山機場離境，反共網紅「八炯」發文預告將到機場歡送恩綺回「深淵」。

另一名中配「小微」是否依限離境尚未明朗，已有大批電子媒體守候小微家門口，八炯聲稱晚上23點59分後，想看移民署逮捕小微。

本報掌握，中國貴州出身的趙嬋，經常拍片宣傳武統，她曾拍片宣稱「要來把台灣全部帶回祖國大陸去了，台灣是中國的台灣」。她也曾高舉五星旗喊道，「台灣省是中國的，一起在台灣省守護我們中國的土地」、「中國14億人硬起來，台灣土地一分也不能讓出去」。

值得注意的是，小微與恩綺日前到總統府前抗議，拉白布條訴求「還我母親權」，全程幾乎是小微主導，警方柔性勸導她們去一旁的介壽公園，小微早知道那邊有白色恐怖紀念碑一度抗拒過去。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪表示，小微曾經拍片講過她嫁到台灣就是為了賺錢而已，前後跟台灣老公拿了60萬人民幣回貴州投資，結果事業沒有做起來，後來又回到台灣。

陳俐甫批評，小微甚至還問丈夫，「我花了你的錢，你還受我的氣，你為什麼還要借錢給我？」，她老公則說「如果今天不給妳錢花，妳還會留在這個家庭嗎？」這種擺明就是來吸血的，並不是認同台灣而來的。

另外，有台灣網友起底小微以前曾在中國街頭拍片，以「台灣小微」名義在廣州創業，聲稱要幫人免費擦鞋，疑似在對岸刻意矮化台灣人的形象。

中配小微曾揚言，台灣是中國的台灣，要把台灣帶回祖國大陸去。（圖擷取自抖音）

有台灣網友起底小微以前曾在中國街頭拍片，以「台灣小微」名義在廣州創業，聲稱要幫人免費擦鞋，疑似在對岸刻意矮化台灣人的形象。（圖截取自抖音）

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