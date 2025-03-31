國民黨發起反廢死公投 民進黨宜縣議會黨團抨擊「幽靈公投」

國民黨發起反廢死公投議題，國民黨宜縣議會團高喊「捍衛公理正義！反廢死！」質疑民進黨實質廢死，對社會安全與公平性造成嚴重挑戰。（記者游明金攝）

2025/03/31 15:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨發起反廢死公投議題，宜蘭縣議會藍、綠陣營今天展開攻防；民進黨議會黨團抨擊是「空包彈」、「幽靈公投」，現有法律仍有死刑，根本是要轉移大罷免風潮的假議題；國民黨團則強調「捍衛公理正義！反廢死！」質疑民進黨實質廢死，對社會安全與公平性造成嚴重挑戰。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天召開「反廢死」記者會，議員林義剛指出，亂世用重典，要遏阻歪風必須用刑法重判，但民進黨是廢死信仰者，無視法令存在，遲遲不執行死刑，甚至透過大法官製造法令，實質廢死，無法還被害者公道，對社會安全與公平性造成嚴重挑戰。

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「殺人償命，欠債還錢。」議員楊弘旻說，國人多數贊成死刑，但民進黨要把死刑廢除，這會對作姦犯科的人缺少遏阻力，反廢死不只是要留住死刑，也是要對社會有一個天理與公平，呼籲民進黨對於廢死要三思而行。

議員林岳賢指出，台灣就是因為講究人權，才造就犯罪率這麼高，加害人犯重大錯誤，法官判處死刑，但民進政府不去執行，甚至讓加害者一直上訴，拖個時間變無期徒刑，甚至十幾年而已，法律應用來保護好人，大家要將心比心，千萬不能廢除死刑。

黃建勇議員說，死刑是法律最後防線，若廢死，壞人會認為反正不會判死，做壞事就會肆無忌憚，法律是公平的，如果判決死刑就要執行，多數民意都反對廢死，這次的反廢死公投，就是要阻止廢除死刑這件事。

民進黨團展開反擊，議員陳文昌說，憲法解釋死刑是合憲的，中華民國法律現在有60種的死刑罪，包括普通殺人罪、強制性侵殺人罪、擄人勒贖等，所以法律是存在的，國民黨要提起反廢死公投，根本是「空包彈」、「幽靈公投」，國民黨在立法院亂搞，反廢死公投只是要轉移大罷免風潮的假議題，如果國民黨找不到議題，他建議提出「反共產黨公投」，這比較實在，比較會獲得人民支持。

縣議員簡松樹指出，賴總統就任以來已經執行過死刑，台灣一直有死刑存在，反廢死議題根本不是一個議題。

國民黨發起反廢死公投議題，民進黨宜縣議會黨團抨擊是「空包彈」、「幽靈公投」，現有法律仍有死刑，根本是要轉移大罷免風潮的假議題。（記者游明金攝）

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