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    賴清德：科研經費只會增加不會少 共同打造護國群山

    總統賴清德今接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人發揮創新研發精神，為國家及人類福祉做出貢獻。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人發揮創新研發精神，為國家及人類福祉做出貢獻。（圖由總統府提供）

    2025/03/31 14:48

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人發揮創新研發精神，為國家及人類福祉做出貢獻。賴總統表示，未來政府對科技研發的經費只會增加、不會減少，期許大家將創意轉為創業，共同打造「護國群山」，促進台灣產業、科技多元發展，讓台灣經濟欣欣向榮。

    賴清德指出，偉大的發明家愛迪生曾經說過，「天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水」，這句話就是在形容大家所做的努力。本屆得獎者涵蓋各年齡層、各專業領域，且有許多年輕新秀，年紀最小的得獎人是3位國小六年級生，來自台南慈濟中學國民小學部的林彥喆、蔡宥昕及陳韋竣，他們的發明不僅具有減碳和減少廢棄物的效果，且能提高紅心芭樂的產量與甜度，讓人相當驚豔。

    賴清德也感謝中華創新發明學會，特別是理事長吳國俊多年來投注許多心力於台灣創新發明領域，學會以扶植、培育台灣傑出的發明家為己任，進行扎根教育，除了每年舉辦「國際傑出發明家獎」，也積極率隊參與國際賽事，讓發明人有表現的舞台，讓台灣在世界發光發熱。

    賴清德指出，要將腦中的創意發想，轉換為實際有效的解決方案，需要克服重重的關卡，才會有豐碩的成果。其中一個關卡就是經費的支持。根據國科會去年底發布的「2023年全國科技動態調查」，在政府與企業積極投入下，全國研發經費逐年成長，2023年達到9373億元，占GDP比率為3.98%，創下歷史新高。

    賴清德進一步說，因為大家的努力，根據瑞士洛桑管理學院公布的「2024年IMD世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第8，在人口超過2千萬人的經濟體中，則連續4年蟬聯世界第1。除了再次感謝大家的努力，讓台灣的研發能力與創新成果，受到國際的肯定，他也要告訴大家，未來政府對科技研發的經費只會增加、不會減少。

    賴清德說，特別是面對人工智慧快速崛起，數位轉型、淨零轉型及地緣政治變動等挑戰，我們要打造「護國群山」，促進台灣產業、科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位，而要達成這樣的目標，傑出發明家持續不斷地努力，絕對不可或缺。

    賴清德表示，所有得獎人可說是任重道遠，期許大家持續深耕研究、精益求精，將創新發明的精神，不斷傳承下去，並能將創意轉為創業，讓台灣的經濟欣欣向榮，政府也會做大家的後盾，一起為國家、為人類的福祉，做出更多貢獻。

    總統賴清德今接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人發揮創新研發精神，為國家及人類福祉做出貢獻。（圖由總統府提供）

    總統賴清德今接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定得獎人發揮創新研發精神，為國家及人類福祉做出貢獻。（圖由總統府提供）

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