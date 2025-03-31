為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    寫錯「醫」字遭嘲笑！ 黃國昌：很慚愧 大學聯考中文分數最低

    黃國昌在布條上寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」將「醫」一字寫錯，遭網友嘲笑。（資料照）

    黃國昌在布條上寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」將「醫」一字寫錯，遭網友嘲笑。（資料照）

    2025/03/31 14:38

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出健康問題，黨主席黃國昌29日率眾前往台北看守所抗議，要求讓柯文哲自費延醫；豈料，黃在白布條，噴漆寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」等字時，將「醫」一字寫錯，遭網友嘲笑。黃今日受訪時說，謝謝網友指教，自己真的滿慚愧的。

    黃國昌在布條上寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」其中「醫」字，將左上半部的「医」寫成「臣」，下方的「酉」寫成「西」，合起來變成四不像；此外，黃似乎也嫌「關」字筆劃太多，改成用簡體字「关」，卻將上頭的「八」變成「Ｖ」。

    對此，黃國昌坦言，他本來中文就不太好，自己大學聯考、司法官考試，中文成績都是最低分，還好有靠其他科目把分數補回來。謝謝各位網友的指教，以後會努力增進中文造詣，自己真的滿慚愧的。

    此外，針對台灣民意基金會最新民調顯示，民眾黨好感度下滑、反感度增加，黃國昌回應，任何民調民眾黨都會虛心參考，民眾黨每個月也都有固定做民調，這些都會作為未來努力的依循。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播