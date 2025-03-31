寫錯「醫」字遭嘲笑！ 黃國昌：很慚愧 大學聯考中文分數最低

黃國昌在布條上寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」將「醫」一字寫錯，遭網友嘲笑。（資料照）

2025/03/31 14:38

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出健康問題，黨主席黃國昌29日率眾前往台北看守所抗議，要求讓柯文哲自費延醫；豈料，黃在白布條，噴漆寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」等字時，將「醫」一字寫錯，遭網友嘲笑。黃今日受訪時說，謝謝網友指教，自己真的滿慚愧的。

黃國昌在布條上寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」其中「醫」字，將左上半部的「医」寫成「臣」，下方的「酉」寫成「西」，合起來變成四不像；此外，黃似乎也嫌「關」字筆劃太多，改成用簡體字「关」，卻將上頭的「八」變成「Ｖ」。

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對此，黃國昌坦言，他本來中文就不太好，自己大學聯考、司法官考試，中文成績都是最低分，還好有靠其他科目把分數補回來。謝謝各位網友的指教，以後會努力增進中文造詣，自己真的滿慚愧的。

此外，針對台灣民意基金會最新民調顯示，民眾黨好感度下滑、反感度增加，黃國昌回應，任何民調民眾黨都會虛心參考，民眾黨每個月也都有固定做民調，這些都會作為未來努力的依循。

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