為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白「反對記名投票」 林宜瑾：不讓民眾知道誰支持老舊核電延役

    民進黨立委林宜瑾痛批藍白立委反對記名投票，試圖不讓民眾知道誰支持老舊核電延役。（擷取自林宜瑾臉書）

    民進黨立委林宜瑾痛批藍白立委反對記名投票，試圖不讓民眾知道誰支持老舊核電延役。（擷取自林宜瑾臉書）

    2025/03/31 14:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院教育文化委員會今（31）日排審涉及核電廠延役的「核子反應器設施管制法」修正草案，但國民黨和民眾黨立委卻聯手反對記名投票，引發民進黨立委批評，指控他們試圖避免讓民眾知道誰支持老舊核電延役。

    民進黨立委林宜瑾在臉書發文表示，國民黨和民眾黨無視台灣受到的地震風險與中國侵台威脅，選擇支持老舊核電廠延役，「根本毫無責任感亦欠缺良知，不過藍白兩黨今天最誇張的不是他們的主張，而是他們對待自己主張的態度」。

    林宜瑾曬出多名藍白立委舉手照，指出「他們在舉手反對記名表決，換句話說，這些人口口聲聲說讓老舊核電廠延役有多棒，但是卻沒有一個人敢讓民眾知道，面對核安問題的關鍵表決，有哪些人投下放寬安全標準的贊成票」。

    林宜瑾點名國民黨立委葉元之、羅廷瑋、柯志恩、萬美玲、林沛祥、謝龍介與民眾黨立委劉書彬等人支持核電延役、護航砍掉核安的老舊核電廠延役法案，「這些人口口聲聲說讓老舊核電廠延役有多棒，但是卻沒有一個人敢讓民眾知道，面對核安問題的關鍵表決，有哪些人投下放寬安全標準的贊成票」。

    林宜瑾補充，由於這些藍白立委的票數不夠過半，最後主席葛如鈞也投下關鍵一票，讓拒絕全民監督的藍白擁核決議通過。她質疑，「如果藍白真的覺得自己在做好事，怕什麼！用這種當賊的態度強推核電延役，實在相當可悲」。

    林宜瑾續指，民眾黨立委張啓楷並非教文委員，卻持續發表擁核言論，「成為全場最積極亂扯的核電打手」。就算台電以用專業論述告知電價與使用核電與否無關，張啓楷仍硬扯因為不用核電，所以會漲電價，讓她不禁痛批「不是笨，就是壞」！

    此外，民進黨立委黃捷也在臉書發文，指責藍白立委「想重啟核電，卻不想對核安與核廢負責」，並批評他們反對記名表決，是「敢做不敢當」。她直言，「一人做事，一人當，兩黨做事，兩黨當」，並點名葉元之、謝龍介、柯志恩、羅廷瑋、萬美玲、林沛祥、張啓楷、劉書彬等人，強調「這些帳，一筆一筆都要算」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播