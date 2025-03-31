藍白「反對記名投票」 林宜瑾：不讓民眾知道誰支持老舊核電延役

民進黨立委林宜瑾痛批藍白立委反對記名投票，試圖不讓民眾知道誰支持老舊核電延役。（擷取自林宜瑾臉書）

2025/03/31 14:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院教育文化委員會今（31）日排審涉及核電廠延役的「核子反應器設施管制法」修正草案，但國民黨和民眾黨立委卻聯手反對記名投票，引發民進黨立委批評，指控他們試圖避免讓民眾知道誰支持老舊核電延役。

民進黨立委林宜瑾在臉書發文表示，國民黨和民眾黨無視台灣受到的地震風險與中國侵台威脅，選擇支持老舊核電廠延役，「根本毫無責任感亦欠缺良知，不過藍白兩黨今天最誇張的不是他們的主張，而是他們對待自己主張的態度」。

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林宜瑾曬出多名藍白立委舉手照，指出「他們在舉手反對記名表決，換句話說，這些人口口聲聲說讓老舊核電廠延役有多棒，但是卻沒有一個人敢讓民眾知道，面對核安問題的關鍵表決，有哪些人投下放寬安全標準的贊成票」。

林宜瑾點名國民黨立委葉元之、羅廷瑋、柯志恩、萬美玲、林沛祥、謝龍介與民眾黨立委劉書彬等人支持核電延役、護航砍掉核安的老舊核電廠延役法案，「這些人口口聲聲說讓老舊核電廠延役有多棒，但是卻沒有一個人敢讓民眾知道，面對核安問題的關鍵表決，有哪些人投下放寬安全標準的贊成票」。

林宜瑾補充，由於這些藍白立委的票數不夠過半，最後主席葛如鈞也投下關鍵一票，讓拒絕全民監督的藍白擁核決議通過。她質疑，「如果藍白真的覺得自己在做好事，怕什麼！用這種當賊的態度強推核電延役，實在相當可悲」。

林宜瑾續指，民眾黨立委張啓楷並非教文委員，卻持續發表擁核言論，「成為全場最積極亂扯的核電打手」。就算台電以用專業論述告知電價與使用核電與否無關，張啓楷仍硬扯因為不用核電，所以會漲電價，讓她不禁痛批「不是笨，就是壞」！

此外，民進黨立委黃捷也在臉書發文，指責藍白立委「想重啟核電，卻不想對核安與核廢負責」，並批評他們反對記名表決，是「敢做不敢當」。她直言，「一人做事，一人當，兩黨做事，兩黨當」，並點名葉元之、謝龍介、柯志恩、羅廷瑋、萬美玲、林沛祥、張啓楷、劉書彬等人，強調「這些帳，一筆一筆都要算」。

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