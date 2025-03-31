挺台灣相撲女將赴日出征 立院女子運動促進會籲重視女子運動

立法院女子運動外交促進會31日舉辦「挺台灣相撲女將赴日出征！立法院女子運動外交促進會籲正視女子運動發展」記者會，為即將出國參賽選手加油。（記者方賓照攝）

2025/03/31 14:23

〔記者謝君臨／台北報導〕4月6日是「國際運動促進發展與和平日」。立法院女子運動外交促進會與中華民國相撲協會今日共同舉行記者會，為即將赴日參加國際相撲賽事的台灣女子選手加油打氣，期盼她們在國際舞台上爭取佳績。同時也聚焦女子運動參與門檻與發展困境，並藉此呼籲國人重視女子運動。

立院女子運動促進會指出，相撲運動是日本傳統的男性運動，從1996年起，日本開始推動女子相撲運動，更在1999年舉辦世界錦標賽至今，已有29年的發展歷史。女子相撲在台灣尚屬小眾運動，長期面臨資源不足、曝光率低及社會觀感等多重挑戰。然而，在我國相撲協會奔走之下，近年台灣女子相撲選手憑藉堅持與熱情，持續投入訓練並於國際賽場上屢創佳績。

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立院女子運動促進會表示，今年4月13日，我國有5位赴日參賽的代表隊女性選手，分別為邱若慈、王思樺、江霖、許舒晴和妮卡勒、麥尚，他們代表的不只是技術與實力，更展現女性在傳統男性運動領域中的突破。

立院女子運動促進會指出，聯合國從2013年訂定每年4月6日為「國際運動促進發展與和平日」，目的是肯定運動在推動性別平等、社會參與和和平對話。今日在國際節日前夕，不僅具象徵意義，更呼籲政府各級機關與社會各界，應給予女子運動員更多支持，建立性別友善的運動環境，同時也應正視女性在非主流項目中的努力與貢獻，如女子相撲不只是競技運動，更代表女性在多元運動文化應該被看見。

今日記者會除邀請即將赴日的女子相撲選手分享備戰歷程，民進黨立委黃捷、蘇巧慧、吳沛憶、張雅琳、林岱樺、王美惠等人也到場表達支持，並強調未來將持續推動相關政策與資源挹注，期盼女性運動員在各項運動中能安心逐夢以及勇敢前行。

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