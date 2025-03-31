2中配今限期出境 黃國昌嗆：卓榮泰拿大砲追殺小蝦米

民眾黨立法院黨團31日舉辦「縱放綠色權貴 不斷欺騙社會的司法院」記者會，黨團總召黃國昌出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/03/31 14:12

〔記者林哲遠／台北報導〕宣揚武統的中配「小微」和「恩綺」被廢止居留許可，今天（31日）亦須限期離境。行政院長卓榮泰昨出席「人民是頭家」政策宣講會時說，只要有人主張武力跟暴力，一定請他出去；民眾黨主席黃國昌今日反批，卓榮泰要抗中保台，就請做一點實事，拿大砲在追殺小蝦米，卻對於真正的綠色怪獸，一個屁都不敢吭一聲。

黃國昌痛批，卓榮泰要抗中保台，就請做一點實事，民進黨是嘴巴喊抗中保台，實際上卻是在做出賣台灣國家利益的人，只要是民進黨的權貴，動都不敢動。他提及，攸關台灣高科技發展的科學城物流賣給紅色資本，這件事誰要負責，怎沒看到卓榮泰震怒，是因為喬事的人是時任民進黨秘書長洪耀福嗎？

請繼續往下閱讀...

黃續指，第二，我國阿兵哥穿的防彈背心，是從中國來的劣質貨，國防部卻沒有咎責，自己在外交國防委員會一直追，國防部表面上理由稱「時效已過」、「拖太久沒處理」，但為什麼會拖太久，是因為搞出此事的公司董事長是小英之友會會長。

黃國昌認為，民眾黨絕對支持守護台灣國家安全，但不是像民進黨這樣，那已經不是選擇性執法，而是拿大砲在追殺小蝦米，卻對於真正的綠色怪獸，一個屁都不敢吭一聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法