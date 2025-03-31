全台國民黨團開反廢死記者會 台東藍營議員響應

台東縣議會國民黨團記者會聲明反廢死。（記者劉人瑋攝）

2025/03/31 14:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕因應黨中央要求，台東縣議會國民黨團今（31）日召開 「捍衛公理正義，反廢死」支持虐童無期徒刑或死刑記者會，為剴剴及所有受虐孩子討公道。記者會由黨團書記長章正輝主持，強調國民黨反對實質廢死，對惡意虐童零容忍，國民黨將會務實改革來補全社會的安全網，不能再讓兒童成為制度漏洞的受害者。

章正輝表示，人權是用來保護大多數老百姓，而不是用在作奸犯科的人身上，對於惡意的保母及加害者應用最嚴厲的刑罰讓台灣未來的孩子受到最嚴密的保護，國民黨台東縣議會黨團會全力支持國民黨所提出嚴懲虐童、加重刑責，最高可處以死刑，同時支持針對虐童致死案件增列死刑等案，國民黨更會全力執行反實質廢死的公投，終結悲劇，讓台灣不再有下一個剴剴。

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國民黨台東縣黨部主委、議長吳秀華指出，剴剴案從2023年迄今引起社會非常多關注，她自己也身為人母，每每看到虐童案都很痛心，大家對虐童應該是不分黨派零容忍，但是我們卻看不到執政黨的作為，民進黨的神主牌廢死已經默默地執行，透過大法官釋憲，完成了實質廢死。今天站出來就是要聲援國民黨立院加重虐童刑責及反廢死公投，讓生活在台灣的孩子有更安全的環境及受到最嚴密的保護。

國民黨立法支持死刑作為如下：一、成功推動三讀修法，加重虐童刑責，有效遏止戕害幼童身心的案件持續發生。二、針對刑法2886條，藍營15個修法提案其中10個納入死刑。三、提出反實質廢死公投．回應社會正義需申張．犯罪需遏止的期待，獲得國民黨台東縣議會黨團一致支持及聲援，以實際行動展現對兒童權益的保障和維護。

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