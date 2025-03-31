劉世芳指刪凍預算影響租金補貼 國民黨團：惡意造謠

國民黨立法院黨團31日召開「戳破劉世芳謊言」記者會，書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/03/31 13:54

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部長劉世芳指出，國土管理業務編列414億元預算，原本租金補貼50萬戶，但今年暴增到75萬戶，不管遭刪或凍結10%，一定會影響年底租補預算支付。對此，立法院國民黨團嚴厲譴責劉世芳惡意造謠，行政院所屬各部會根本不提解凍報告，只想說謊為大罷免添柴火。

國民黨團書記長王鴻薇表示，行政院長卓榮泰率官員下鄉宣講，多次遭抓包針對總預算說謊，不斷造謠。這兩天劉世芳宣講時說，「全台有75萬戶要申請租津貼，總共需300多億元，但有200億元被凍結了，租金補貼能不能正常發放？情況堪憂。」

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王鴻薇嚴正指出，劉世芳是公然造謠，總統府在兩週前已經公告總預算，又根據國土署在今年2月17日的新聞發布指出，114年度「國土管理業務」預算414.67億元，用於推動300億元中央擴大租金補貼專案…….租金補貼部分遭立院凍結41.47億元。」換句話說，租金補貼被凍結的預算是41.47億元，根本沒有劉世芳口中遭凍結200億元，劉世芳根本就是張口說謊。

王鴻薇說，國土署凍結預算約一成左右，租金補貼預算可持續到今年11月沒有問題，且立法院要求內政部在總預算公告後三個月內，向立法院提出解凍報告。換句話說，只要國土署提出解凍報告，41.74億元就可以全數支用，何來凍結200億元之說？

王鴻薇強調，總預算遭凍結部分，行政院各部會只要在各委員會或院會，都可以提出解凍案申請，但在上週五下班之前，沒有一個部會提出114度總預算解凍案，送進立法院，包括內政部在內。

王鴻薇說，劉世芳有時間去各地宣講說藍白凍結預算，沒時間提出解凍案申請？看起來行政院各部會根本不需要遭凍結預算，不然怎麼不積極提出解凍申請？王鴻薇認為，行政院只需要造謠，不需要預算？

首席副書記長羅智強也說，就他所知行政院要求各部會的解凍案「慢慢提」、「不要提」，方便賴政府造謠。國土署已經在新聞發佈上寫的這麼清楚，就算是被凍結41.47億元，租金補貼都還可以繼續發到今年11月，難道這是表示，內政部解凍案在11月之前，都不會送到立法院的意思嗎？

羅智強鄭重警告劉世芳，現在已經罷免選舉期間，造謠有可能涉及使用意圖不當選、被罷免的刑事犯罪問題，如果再逾越法律邊界，國民黨不排除提出告訴。請民進黨好好想想，一天到晚造謠，這是什麼樣的政府？

劉世芳今日在內政委員會受訪時表示，因為原本希望租金補貼是50萬戶，但今年暴增到75萬戶，因此在這樣的狀況下，不管是刪除或凍結，一定會影響年底租金補貼的預算支付。

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