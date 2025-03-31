為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰民調滿意度漲10％ 胡采蘋提中配亞亞出境是「關鍵點」

    財經網美胡采蘋在臉書發文指出，《美麗島電子報》民調訪問時間是3月25日至27日，而25日正好就是武統中配亞亞出境的那天。圖為中配亞亞。（資料照）

    財經網美胡采蘋在臉書發文指出，《美麗島電子報》民調訪問時間是3月25日至27日，而25日正好就是武統中配亞亞出境的那天。圖為中配亞亞。（資料照）

    2025/03/31 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布3月國政民調，民調顯示，受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆有顯著增加，行政院長卓榮泰施政滿意度和2月相比更上升10.6％。財經網美胡采蘋在臉書發文指出，調查時間是3月25日至27日，而25日正好就是武統中配亞亞出境的那天。

    胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，對於武統中配亞亞的言論，一般民眾對此早就忍無可忍，而且那天的記者會內容又讓人更憤怒。胡采蘋表示，非本國人移居本來就需要一段彼此適應的時間，世界各國皆然，她提到恐怖組織首腦賓拉登的兒子旅居法國時，在賓拉登忌日當天發表了紀念父親文章，哀悼父親是國家烈士、是建國者，結果他兒子就被法國驅逐出境，不能再回法國。

    胡采蘋指出，即使是爆發大革命爭取自由的法國，他們對非本國居民的言論容忍度也不高，台灣社會似乎還比法國更容忍，胡建議，中國籍配偶身分證「六改四」務必再三思量，這樣才能真正保證想要好好在台灣生活的中國籍配偶們，不被那些帶著思想任務監視、騷擾。

    胡采蘋也說：「來了台灣，就讓想要生活的人好好生活好嗎，不要讓他們再生活在被監控的恐懼之中，這也是我們的責任不是嗎。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播