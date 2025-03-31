卓榮泰民調滿意度漲10％ 胡采蘋提中配亞亞出境是「關鍵點」

財經網美胡采蘋在臉書發文指出，《美麗島電子報》民調訪問時間是3月25日至27日，而25日正好就是武統中配亞亞出境的那天。圖為中配亞亞。（資料照）

2025/03/31 13:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布3月國政民調，民調顯示，受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆有顯著增加，行政院長卓榮泰施政滿意度和2月相比更上升10.6％。財經網美胡采蘋在臉書發文指出，調查時間是3月25日至27日，而25日正好就是武統中配亞亞出境的那天。

胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提到，對於武統中配亞亞的言論，一般民眾對此早就忍無可忍，而且那天的記者會內容又讓人更憤怒。胡采蘋表示，非本國人移居本來就需要一段彼此適應的時間，世界各國皆然，她提到恐怖組織首腦賓拉登的兒子旅居法國時，在賓拉登忌日當天發表了紀念父親文章，哀悼父親是國家烈士、是建國者，結果他兒子就被法國驅逐出境，不能再回法國。

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胡采蘋指出，即使是爆發大革命爭取自由的法國，他們對非本國居民的言論容忍度也不高，台灣社會似乎還比法國更容忍，胡建議，中國籍配偶身分證「六改四」務必再三思量，這樣才能真正保證想要好好在台灣生活的中國籍配偶們，不被那些帶著思想任務監視、騷擾。

胡采蘋也說：「來了台灣，就讓想要生活的人好好生活好嗎，不要讓他們再生活在被監控的恐懼之中，這也是我們的責任不是嗎。」

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