拒絕貪污仔！綠竹市議員多路線展開陸戰推動高虹安鄭正鈐二階罷免連署

拒絕貪污仔，民進黨新竹市議員多條路線展開全面陸戰推罷免高虹安與鄭正鈐讀二階連署。（照片取自市議員劉崇顯臉書）

2025/03/31 13:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署進入衝刺催連署書階段，由於新竹市是藍白合示範縣市，民眾黨與國民黨30日舉辦反罷免宣講造勢活動，民進黨市議員及市黨部也展開全面陸戰推二階罷免連署行動，有的到十八尖山及傳統市場和公園，有的因清明連假將至也到大坪頂永恆之丘等人潮聚集處催罷免連署書。

市議員劉崇顯提到，因貪污遭法院一審判刑7年4個月已停職超過半年的貪污市長高虹安，若還有最低限度的自知之明與羞恥心，應該會對市民鞠躬致歉，但她還是大喇喇的站在政治動員的宣講場合上，說著不要罷免自己的言論？

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劉崇顯感嘆，很遺憾的，如此荒謬的情形已在新竹上演，國民黨與民眾黨「全黨挺一人」，力挺貪污仔站在人民的對立面，因此市民就有義務不要讓這種人繼續代表我們、代表新竹。

因此他與市議員曾資程和楊玲宜組「新竹挖挖挖」團隊全面展開雙罷連署快閃行動，籲市民用手中的筆，團結所有的公民力量，讓新竹能夠再度煥新，一起守護我們的家園。

此外，市議員劉康彥及辦公室主任林士凱與市議員劉彥伶及鄭美娟等人也利用清明掃墓人潮，前往大坪頂永恆之丘推二階罷免連署，並以不打擾民眾掃墓方式，爭取市民來填寫二階罷免連署。除到永恆之丘，也到巨城及城隍廟和十八尖山、體育場和火車站前等人潮聚集處開講，號召市民一起下架市政完全失能的貪污市長高虹安及毀憲亂刪預算的賣台立委鄭正鈐。

拒絕貪污仔，民進黨新竹市議員多條路線展開全面陸戰推罷免高虹安與鄭正鈐讀二階連署。（照片取自市議員曾資程臉書）

拒絕貪污仔，民進黨新竹市議員多條路線展開全面陸戰推罷免高虹安與鄭正鈐讀二階連署。（照片取自林士凱臉書）

拒絕貪污仔，民進黨新竹市議員多條路線展開全面陸戰推罷免高虹安與鄭正鈐讀二階連署，也到大坪頂永恆之丘爭取掃墓民眾的連署書。（照片取自林士凱臉書）（記者洪美秀攝）

拒絕貪污仔，民進黨新竹市議員多條路線展開全面陸戰推罷免高虹安與鄭正鈐讀二階連署。（照片取自市議員劉彥伶臉書）（記者洪美秀攝）

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