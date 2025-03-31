柯文哲就醫後返回看守所繼續羈押 北所：身體精神狀況無異

前民眾黨主席柯文哲羈押在看守所中，2度因身體不適戒護就醫後返回看守所繼續羈押禁見。（資料照）

2025/03/31 12:08

〔記者王定傳／新北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案關押在台北看守所，3月29日晚間因身體不適，北所緊急將他戒護送醫，深夜約11時30分離開醫院，返回北所繼續羈押；北所今表示，截至今日上午，所方密集關懷柯文哲健康，監測生理數據均顯正常，且續於所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。

北所並表示，已針對柯文哲需求安排後續就診與檢查規劃，確保能獲充足醫療資源，秉持人道關懷態度，維護任何被告於收容期間的健康。

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北所指出，29日晚間，柯文哲反應身體不適後，其生理數值緊密監測，雖未有異常，仍以最嚴謹標準，循序、審慎評估後續就醫需求，戒送醫院，進行所需多項檢查，經醫師診察柯文哲身體狀況穩定，並未達留院觀察標準，向柯文哲確認無任何不適後，才返回北所照護。

此外，這已不是柯文哲第一次戒護就醫，他之前就曾反應身體不適，所方即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於3月21日按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。

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