北藝履約費爭議被糾正 蔣萬安：去年已完成支付

台北表演藝術中心履約爭議被監察院糾正，台北市長蔣萬安表示，為避免每月支付利息，市府已編預算支付爭議款項。（記者田裕華攝）

2025/03/31 11:49

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北藝2.36億履約爭議 監院糾正北市府：決策錯誤造成公帑浪費

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲卸任前，未經台北市議會同意，拍板追加支付台北表演藝術中心設計監造單位2.36億餘元技術服務費，監察院認為北市府決策錯誤造成公帑浪費，通過糾正案；台北市長蔣萬安今（31日）受訪表示，為避免每月支付利息，市府去年4月經議會同意，已編預算支付爭議款項。

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北藝中心原興建經費48億元，因營建廠商理成營造倒閉，預算飆升至67.5億元，設計監造單位認為服務期程比預估增逾2倍，向市府求償，並於2021年申請調解，歷經7次調解，柯文哲在2022年12月卸任前夕，拍板追加。

台北市議會於2023年6月28日通過將案件送監察院調查；監察院調查發現，台北市文化局、代辦機關分別在預算控管、工期及監造管理，未確實遵守預算執行要點，且各分標工程核定展延4351天，高達契約工期1.17倍。且市府辦理調解，未經實體審查等諸多情形，決策過程有疏漏。

蔣萬安今天早上出席活動被問到時表示，面對問題解決問題，之前議會已討論過此案，議會也了解為避免每月支付利息，同意市府編列款項，2024年4月已支付工程爭議款項。

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