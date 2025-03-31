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    衝高二階連署 中市罷團自辦活動吸引民眾來連署

    中六選區表示，清明連假小蜜蜂持續連署。（罷團提供）

    中六選區表示，清明連假小蜜蜂持續連署。（罷團提供）

    2025/03/31 11:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就進入4月，對罷免國民黨立委的罷團而言，時間壓力愈來愈大，台中市第4、5、6選區罷團除了在本週三公布連署份數，將各自辦活動，來吸引不同溫層的民眾連署，如中四選區請舞蹈老師來教跳舞，同時吸引民眾連署，以衝高連署數。

    目前罷團面臨連署人潮不如一階困境，除了民進黨市議員舉辦宣講投入連署，如昨天是中市民進黨中西東南區4位市議員合辦，市議員江肇國主辦的「人民是頭家」的宣講，也是台中市首場小型宣講，罷團也同時設攤連署，而罷團也決定採取舉辦動態活動，來吸引更多民眾來連署。

    中四罷免國民黨立委廖偉翔的「廢翔行動」志工表示，4月4日本週五下午2點至5點在水安宮除了設攤連署外，會請舞蹈老師在街頭現場教跳舞，希望能吸引喜歡跳舞的民眾一起來，並且參加連署。

    中五罷免國民黨立委黃健豪的斷健行動志工表示，也會在4月4日首次在台中LaLaport北館外跟中六罷團擺攤連署，而4月12日會跟市議員曾朝榮合作在南興公園辦活動，13日在元保宮辦宣講。

    中六罷免國民黨立委羅廷瑋的敲羅行動志工表示，本週為清明節連假，除了固定罷免連署設攤點，還有小蜜蜂的游擊連署也都已排定，全力收件、全力連署。

    二階連署人數不如一階，罷團將舉辦活動，吸引人潮來連署。（記者蘇金鳳攝）

    二階連署人數不如一階，罷團將舉辦活動，吸引人潮來連署。（記者蘇金鳳攝）

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