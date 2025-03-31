藍稱柯建銘推罷免想當立院龍頭 吳思瑤：貼標籤代表「沒步了！」

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

2025/03/31 11:28

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免戰持續延燒，對於國民黨人士指控，立法院民進黨團總召柯建銘推動大罷免是想要當立法院長，民進黨團幹事長吳思瑤今強調，柯總召從來就不是戀棧權力的人，他對於民主運動的付出永遠比獲得多，國民黨政治操作把人家貼上競逐權力的標籤，代表已經「沒步了！」所以拖柯總召下水。

吳思瑤今於立法院受訪表示，熟知柯總召的人都知道，他一心一意就是護民主、救台灣，他從來就不是戀棧權力的人，從政數十年，對於民主運動的付出絕對比獲得多。藍營操作柯建銘想當立院龍頭，代表已經「沒步了！」

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她批評，藍營政治操作把人家貼上競逐權力的標籤，無法在論述上告訴大家這些藍委夠好，說不出來，搶救藍委說不出正當理由，因為他們的表現就是不及格、不適任，所以拖柯建銘下水。如果台灣國家沒有了、民主沒有了，什麼位置都沒有用，若台灣國家沒了，被中國統治了，有什麼位子是值得爭取的？

「想要爭立院龍頭，去問問傅崐萁吧！」吳思瑤說，國民黨團總召傅崐萁過去和立法院長韓國瑜想爭國會龍頭，現在還衍生著兩位不合的很多傳聞。而如果要搶政治權位，「我們諷刺觀察到，中國想方設法介入台灣民主」，而有多少國民黨人是中共代理人，積極想要獲得中國青睞、關愛眼神，有多少國民黨人企圖想要成為未來不幸被統一的台灣特首，國民黨人是否為搶台灣特首搶破頭了？

對於國民黨指控，柯建銘昨也強調，自己是要做事的人，不是要位置的人，他推動大罷免的目的，就是要把藍白從地球上消失，呼籲藍白趕快放下屠刀、立地成佛，以謝國人。

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