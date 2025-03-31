藍提修法放寬核電延役申請條件 陳明真：核廢料最終處置場還未找到

立法院教育及文化委員會繼續審查「核子反應器設施管制法第6條條文修正草案」，核安會主委陳明真列席。（記者方賓照攝）

2025/03/31 11:26

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院教育及文化委員會今日排審「核子反應器設施管制法草案」，在野黨提出逾10個修法版本，內容均是要放寬延役申請條件，拿掉「最晚須在核電機組運轉執照到期的前5年提出換照」這道「延役緊箍咒」，核能安全委員會主委陳明真受訪表示，目前的「最後一哩路」是核廢料的最終處置場還未找到。

根據現行核管法第六條規定，核子反應器的運轉執照為40年，規定期限內申請換照，未換發不得運轉；申請換照期限是執照到期的前5年或15年，因此最晚就是前5年需申請換照。國民黨、民眾黨多名立委提案修「核子反應器設施管制法」，至少有10個版本待審，民進黨與經濟部都未提修法版本。

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國民黨立委許宇甄說，核能是國際趨勢，是尋求穩定供電、降低碳排不可或缺的角色，盼朝野支持修法。民眾黨立委劉書彬表示，日本已經通過延役法案，可延役20年，最高可達80年。比利時2座反應爐也延到2035年。

國民黨立法院教育及文化委員會召委葛如鈞指出，核管法已經22年沒有修正，過去規定的40年年限，在全世界也已經有非常多核電廠運行超過40年都安全無虞，希望可以在安全無虞情況下，盡快延長核電廠的使用期限。在野已經提出10個版本待審，但沒看到行政院版本，也沒有民進黨版本。

陳明真表示，核電廠要不要繼續運轉，應以核電保證安全、核廢料可以處理、社會要有共識等三條件做討論，若都符合，再由經濟部、台電決定是否繼續使用核能或者新的核能；核安會只是監管單位，任務是確保核電安全及核廢料安全處置。

陳明真指出，國內高階核廢料是放在乾式貯存槽，將來跟全世界同步處理，低階核廢料則是放在核電廠內部或蘭嶼，這當中還差最後一哩路，最終處置場還沒有找到，現在有新的核廢料專責機構，會責成他們與社會的溝通工作，如期做完善的處理。

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