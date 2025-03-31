罷瑤領銜人具紅統背景 吳思瑤：被踢爆假文化人進行紅統工作

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2025/03/31 11:09

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罷瑤領銜人張克晉何許人也? 顏擇雅提關鍵字「文物金光黨」

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免戰役持續開打。對於號召罷免民進黨立委吳思瑤的罷團領銜人張克晉傳出有中國紅統背景，吳思瑤今受訪指出，這位張先生號稱是藝術家、文化人，卻不斷被踢爆是假著文化人的外衣，進行非常多紅統工作，甚至可能涉及「文物金光黨」等相關爭議。但對她而言，就是每天全力以赴做好服務、問政。

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吳思瑤今於立法院接受媒體聯訪，對於張克晉爭議，吳思瑤說，國民黨發動的惡罷、亂罷，領銜人引發爭議，不管是民進黨立委吳沛憶那區，國民黨利用年輕人作為躲避法律刑責的替死鬼；或他這區，國民黨想方設法找一位文化人，事實上卻是紅統打手，對她進行很多污衊和攻擊，她一樣正能量、正面以對。

吳思瑤強調，自己是台灣文化界共同推崇、肯定，最關心文化的立委，這幾天文化界朋友不斷對她說，「張克晉到底是哪裡來的文化人？」真正和她一起投入台灣文化、藝術、設計工作的同仁們都對她送暖，也不斷對自稱文化人的張先生身份搞到好奇，「我不會太關心，因為他們的操作就是這樣亂搞，如此而已。」

「紅色勢力來襲！」民進黨立委林楚茵表示，吳思瑤日前被國台辦列為「台獨打手」，正代表她挺台又做對事，而領銜罷免吳思瑤的人，竟是長年與中國密切合作的紅統打手張克晉，顯然紅色勢力急著罷免挺台立委。

她批評，張克晉不是文化人，是紅統打手，而紅統打手竟要罷免文化立委，她要揭穿其「紅色履歷」，包括擔任中國「教育部傳統文化教育核心專家」，長年推動復興中華傳統文化教育；受聘於中國「西咸新區文化大講堂」文化顧問，由中共「黨工委」授證；接受中國「大公報」訪問，以「台胞」身分大談兩岸統一。

「張克晉披著文化外衣，做著紅色滲透的工作！」林楚茵也說，作家顏擇雅也提到，用張克晉的名字，再加一個「文物金光黨」關鍵字，就可以搜尋到舊聞。

林楚茵指出，對比「紅通通」的張克晉，吳思瑤是實實在在為台灣文化打拚的優質立委，「台灣文化人」是讓台灣文化走向世界，絕對不能成為替中國宣傳統戰的樣板。「面對紅統打手，我們絕不妥協！一起分享起來！拆穿國民黨紅統打手的假面！」

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