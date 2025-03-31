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    恩綺、小微今限期離境 移民署︰未離境將依「亞亞模式」強制出境

    中配「恩綺」（左）經常在台北橋下機車道旁直播拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」；「小微」常在抖音與3個年幼兒女一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（擷取自Threads、抖音）

    中配「恩綺」（左）經常在台北橋下機車道旁直播拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」；「小微」常在抖音與3個年幼兒女一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。（擷取自Threads、抖音）

    2025/03/31 10:27

    〔記者王冠仁／台北報導〕宣揚武統理念的中國配偶劉振亞，被移民署宣布廢止依親居留許可後，在離台期限最後一日自行搭機離台。與劉有類似行徑的另兩名中配「恩綺」、「小微」，也被廢止依親居留許可，今天是兩人離台「大限之日」。據了解，兩人中有1人已買機票，另1人尚未做出具體行動，若他們超過離台期限，移民署專勤隊將會循「亞亞模式」執行強制出境。

    移民署指出，先前有網友提出檢舉，指出劉振亞透過社群片宣揚武統，而另兩名中配「恩綺」、「小微」同樣也做出類似行徑，一樣被網友提出檢舉。移民署也通知他們兩人前來陳述意見後，最終廢止他們依親居留許可，處分通知書正式送達後10天內，兩人必須出境，而今天就是最後期限。

    據了解，若「恩綺」、「小微」若是在今天結束前沒有自行出境，那移民署專勤隊就會著手進行強制出境。專勤隊員已經掌握兩人住所與行蹤，但為了降低衝突，屆時專勤隊執行強制出境時，首先會先柔性勸說，希望兩人能夠配合；若對方不從，專勤隊才會使用強制力來執行。

    移民署也說，若兩人被強制出境，屆時機票等相關費用，移民署可以依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第19條、大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法，應由當事人自行繳納或在台保證人負擔，屆期不繳納，得依法移送行政執行處強制執行。

    網友向移民署檢舉，中國配偶「恩綺」、「小微」在各類社群平台上發表影片，內容也有武統成分。「小微」常在抖音與兒女合拍影片，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分；「恩綺」則常在台北橋下機車道旁拍片，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一不可擋」。

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