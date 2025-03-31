民進黨新北黨部要中央動員罷免未到場？ 知情人士：謬論不攻自破

民進黨昨在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，吸引許多民眾到場，行政院長卓榮泰及黨公職人員輪番上陣。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/31 10:18

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨昨在新北板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」，湧入1萬2千人進場，針對媒體指稱中央黨部主責動員2000人未到場，甚至解讀黨秘書長林右昌與新北市黨部主委蘇巧慧為較勁市長過招。對此，知情人士強調，民進黨從無地方黨部要求中央黨部動員的前例，這種荒謬至極的謬論不攻自破，也不敢相信有心角逐百里侯者會放話傷害黨內同志，民進黨不會對有心人的分化中計。

民進黨人士指出，所謂「由中央動員」根本邏輯不通，會講這種話一定完全不熟民進黨，民進黨辦活動中央、地方分工非常清楚，歷來動員都是所在黨部負責、地方黨公職辦理，「人民是頭家」全國各場都是，無一例外，由地方黨部指揮或要求中央黨部動員也與常理有悖，放到任何場域都不合理，不理解怎麼會有這種謬論出現。

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黨內人士強調，新北市是重點罷區，民眾對罷免的參與度高，宣講地點選在交通方便的板橋車站旁，連20多萬人口的花蓮都能辦成2千人場，400萬人口的新北市怎麼可能要中央協助動員？民進黨也不是第一次辦戶外活動遇到下雨，發輕便雨衣，加快流程等都有應變。

場地部分，知情人士說，「人民是頭家」全國場次的場地選擇都經過討論，為免爭議，第一階段就排除部分地方黨部提議的學校，全國皆然；新北場有共識辦在板橋，在不封路影響交通前提下，能找的選擇不多，板二場地夠大、交通方便，是非常客觀適合的選擇，所謂「要4萬人畫面才漂亮」更是令人啼笑皆非，歷來在較為開闊的場地辦活動，都可以藉由舞台跟帳篷的擺設方式調整椅子擺放的區域，以此次新北場爆滿的狀況而言，證實這判斷是對的。

對於媒體解讀是蘇巧慧與林右昌都有心角逐新北市長，才會有放話新聞，黨內人士強調，不敢相信任何未來有心想角逐百里侯的人或團隊，會惡意放話傷害黨內同志，這在當前國家危難之際是大忌，應該是有心人想分化，民進黨不會中計，新北場中央、地方合作愉快，這種片段訊息加上腦補想像的謬論不攻自破。

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