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    美日防長重申反對中國以武力片面改變現狀 外交部：凸顯台海和平是民主陣營共識

    美國國防部長赫格塞斯訪問日本，重申日本是印太和平與安全的基石，並與防衛大臣中谷元一同閱兵。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯訪問日本，重申日本是印太和平與安全的基石，並與防衛大臣中谷元一同閱兵。（法新社）

    2025/03/31 10:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日本防衛大臣中谷元昨（30）日與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在東京舉行防長會談，重申反對中國在東海及南海企圖以武力及脅迫方式片面改變現狀，並強調維護台海和平穩定的重要性。對此，外交部今（31）日表示，凸顯台海和平已是全球民主陣營高度共識，對促進自由開放的印太願景不可或缺。

    外交部指出，此次會談是赫格塞斯上任後首度舉行的美日防長會議，也是繼今年2月的美日領袖峰會後，兩國再度強調對台海議題的重視，凸顯維護台海和平已是全球民主陣營的高度共識，也再次印證台海和平穩定對促進自由開放的印太願景不可或缺。

    外交部長林佳龍表示，他高度肯定並歡迎美國與日本持續在各種重要國際場合，對台海和平穩定的堅定支持及關切中國挑戰全球秩序。

    林佳龍也強調，台灣將秉持「總合外交」的精神，繼續與理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與普世價值，並攜手打造「民主非紅供應鏈」，共促台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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