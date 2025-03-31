里長盯哨、恐嚇阻礙二階連署！罷團籲民進黨用「這招」協助破除

圖為「展翅廢翔」協助民眾連署情形。（資料照）

2025/03/31 09:42

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免藍委第二階段開跑，處於坐擁龐大家族勢力的國民黨立委選區中在收取連署書的過程中面臨諸多挑戰。除了人力、資源的缺乏外，部分罷免團體揭露，國民黨透過里長盯哨、惡意傳播謠言、恐嚇查水表等方式持續阻礙民團簽署連署書；一名罷團幹部建議，在地民進黨協助私下向選民發送連署書，來避免民眾受到在地壓力。

罷免國民黨立委廖偉翔「中四展翅廢翔」備位領銜人杜承哲點出，罷團的陸戰人力不足與資源缺乏問題，目前他們群內約有140位志工，因此無法派很多人去街頭發放連署書、掛設看板；罷免國民黨立委邱若華「桃六刪邱」提及，民眾簽連署時，大多習慣使用簡體字書寫，像是將「區」、「號」等字，恐導致在認定上有所疑慮。

請繼續往下閱讀...

針對國民黨地方勢力的干擾問題，「桃六刪邱」指出，邱若華身為桃園市議長邱奕勝的姪女明顯是有地方勢力的，八德、龍潭及大溪地方上更頻傳「你去填寫，會被查水表」等訊息，導致地方商家擔憂個資曝光，影響工作；另一方面，更有人惡意傳播，有詐騙集團在收個資、販賣個資的訊息。

罷免國民黨立委顏寬恒「解顏行動」幹部小彥也說，在擁有龐大家族勢力的選區上，通常要申請擺攤都會面臨困難，所幸有民進黨議員的幫忙，在申請路權上較無阻礙，但在連署站附近，仍會遇到有人來盯哨，傳聞國民黨會派黨工前來盯場。她透露，在一階連署通過後，有里長在鄰里活動時，直接唱名有哪些人簽署過連署單，其威脅意味濃厚。

罷免張智倫、林德福民團「雙和罷團」幹部周先生表示，他們陸戰上遇到不少困難，包含在雙和醫院、南勢角捷運站門口都曾被驅趕，且志工也頻頻遭受到辱罵，目前國民黨動員里長，要求選民不要參與連署，試圖干擾罷團運作，更出現盯哨等情況。

周坦言，儘管雙和的民進黨議員都很幫忙，但雙和並不樂觀，張智倫目前收到9千張、林德福7千張，若以此速度他們二階不會過關，盼雙和的鄉親能勇敢站出來，這是一場救國的運動。

此外，針對民進黨要求在地民進黨議員協助罷團簽署連署書，並設KPI責任額。一名長期協助罷團的核心人士坦言，儘管民進黨中央已下令，仍有部分地方議員僅給罷團一些鄰里的聯絡名冊等，但那些頭人他們身為政治素人根本難以取得信任，在最重要的連署部分，卻並未積極幫忙。

他建議，為避免選民遭受泛藍黨籍里長的施壓，民進黨議員可私下向選民發放連署書，待民眾簽署完畢後，再「私下」收回，並以鄰里為單位一個一個去投，否則在較為鄉村的選區，只要民眾前往連署站，就會被施壓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法