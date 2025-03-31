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    起底罷免吳思瑤領銜人背景 林楚茵：紅統打手竟要罷免文化立委？

    林楚茵指出，罷免吳思瑤法定領銜人張克晉（中）擁有眾多「紅色履歷」。（資料照）

    林楚茵指出，罷免吳思瑤法定領銜人張克晉（中）擁有眾多「紅色履歷」。（資料照）

    2025/03/31 11:06

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委吳思瑤日前被中國國台辦列為「台獨打手」，吳思瑤表示，她之所以被列為黑名單，一定是因為她做對很多事、說對很多話，更說出中共不敢面對的真相，她會持續努力做對的事、說對的話。立委林楚茵今日在臉書發文指出，吳思瑤罷免行動的領銜人張克晉擁有眾多「紅色履歷」，林楚茵質疑：「張克晉不是文化人是紅統打手，紅統打手竟然要罷免文化立委？」

    林楚茵指出，吳思瑤被國台辦列為「台獨打手」，正代表她挺台又做對事，而領銜罷免吳思瑤的人，竟是長年與中國密切合作的「紅統打手」張克晉，顯然紅色勢力急著罷免挺台立委。

    林楚茵表示，張克晉擔任中國「教育部傳統文化教育核心專家」，長年推動復興中華傳統文化教育；受聘於中國「西咸新區文化大講堂」文化顧問，由中共「黨工委」授證；接受中國《大公報》訪問，以「台胞」身分大談兩岸統一。林楚茵指出，張克晉披著文化外衣，做著紅色滲透工作，先前作家顏擇雅也提到：「用張克晉的名字，再加一個『文物金光黨』關鍵字，就可以搜尋到舊聞。」

    林楚茵強調，對比「紅通通」的張克晉，吳思瑤是實實在在為台灣文化打拚的立委，「台灣文化人」是讓台灣文化走向世界，絕對不能成為替中國宣傳統戰的樣板。

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