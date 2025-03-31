為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配小微、恩綺控訴「還我母親權」 官員：小孩可帶去中國扶養

    小微（圖左）和恩綺鼓吹武統，被廢止居留許可後，日前到總統府拉布條抗議，兩人須於今（31）日離開台灣。（圖擷取自抖音）

    小微（圖左）和恩綺鼓吹武統，被廢止居留許可後，日前到總統府拉布條抗議，兩人須於今（31）日離開台灣。（圖擷取自抖音）

    2025/03/31 07:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕宣揚武統的中配「小微」和「恩綺」被廢止居留許可，近日前往總統府抗議，拉白布條訴求「還我母親權」，今天（31日）亦須限期離境。知情官員受訪指出，這些中配的行為，國人高度憤怒與不齒，小孩都可以帶去中國扶養，用親權來抨擊台灣政府，完全是倒果為因。

    中國籍配偶「亞亞」劉振亞鼓吹武統，被廢止居留許可，25日晚間已限期離境。官員表示，中配做網紅YouTuber，傳播武統把台灣推向戰爭邊緣，引發台灣社會不安，有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞，依兩岸人民關係條例第18條規定，主管機關須依法處理。

    官員談及，此事不是言論自由的問題，相關單位依法行政，尊重移民署對「亞亞」、「小微」等人所做處分。中華民國是民主國家，廢止居留許可均依照行政程序，只是依法請她們出境而已，不像中國隨便就把人抓起來判刑。

    「3名一貫道道親是直接被關押！」官員強調，台灣有3名一貫道道親在中國參加宗教聚會，中國若不喜歡，可以驅逐出境就好，卻將人逮捕準備用「刑法」判刑。反觀「亞亞」等中配違法事實明確，台灣只是廢止居留許可，請她們須限期出境，兩岸在處理相關案件時非常不同。

    對於小微和恩綺近日前往總統府前抗議，拉白布條訴求「還我母親權」。官員反駁說，她們的小孩可以回去中國，沒有限制小孩不能移居對岸，母親還是可以跟小孩在一起。現在重點是，這些人拍片宣揚中國武力併吞台灣，做出違反我國法律的事。

    他強調，小孩和先生都可以去中國見面，小孩也可以帶去中國扶養，「你不是一天到晚說，要讓小孩回去中國上學，奇怪這個時候又說剝奪母親權」，已經加以規勸很多次了，還一直拍片引發台灣內部不安，激起台灣民眾憤慨，現在又指責台灣政府，用親權來抨擊台灣政府是倒果為因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播