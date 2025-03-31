中配小微、恩綺控訴「還我母親權」 官員：小孩可帶去中國扶養

小微（圖左）和恩綺鼓吹武統，被廢止居留許可後，日前到總統府拉布條抗議，兩人須於今（31）日離開台灣。（圖擷取自抖音）

2025/03/31 07:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕宣揚武統的中配「小微」和「恩綺」被廢止居留許可，近日前往總統府抗議，拉白布條訴求「還我母親權」，今天（31日）亦須限期離境。知情官員受訪指出，這些中配的行為，國人高度憤怒與不齒，小孩都可以帶去中國扶養，用親權來抨擊台灣政府，完全是倒果為因。

中國籍配偶「亞亞」劉振亞鼓吹武統，被廢止居留許可，25日晚間已限期離境。官員表示，中配做網紅YouTuber，傳播武統把台灣推向戰爭邊緣，引發台灣社會不安，有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞，依兩岸人民關係條例第18條規定，主管機關須依法處理。

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官員談及，此事不是言論自由的問題，相關單位依法行政，尊重移民署對「亞亞」、「小微」等人所做處分。中華民國是民主國家，廢止居留許可均依照行政程序，只是依法請她們出境而已，不像中國隨便就把人抓起來判刑。

「3名一貫道道親是直接被關押！」官員強調，台灣有3名一貫道道親在中國參加宗教聚會，中國若不喜歡，可以驅逐出境就好，卻將人逮捕準備用「刑法」判刑。反觀「亞亞」等中配違法事實明確，台灣只是廢止居留許可，請她們須限期出境，兩岸在處理相關案件時非常不同。

對於小微和恩綺近日前往總統府前抗議，拉白布條訴求「還我母親權」。官員反駁說，她們的小孩可以回去中國，沒有限制小孩不能移居對岸，母親還是可以跟小孩在一起。現在重點是，這些人拍片宣揚中國武力併吞台灣，做出違反我國法律的事。

他強調，小孩和先生都可以去中國見面，小孩也可以帶去中國扶養，「你不是一天到晚說，要讓小孩回去中國上學，奇怪這個時候又說剝奪母親權」，已經加以規勸很多次了，還一直拍片引發台灣內部不安，激起台灣民眾憤慨，現在又指責台灣政府，用親權來抨擊台灣政府是倒果為因。

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