中國籲舉報台獨幫凶 美斥挑釁、持續支持台灣

國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/03/31 10:40

〔中央社〕中國國台辦官網上線「台獨幫凶」舉報專欄引發關注。美國國務院近日對此表示，這是中國針對台灣及其支持者進行更大範圍的典型恐嚇行動，故意侵蝕兩岸現狀。面對北京挑釁行徑，美國將持續支持台灣。

國台辦官網26日上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華於記者會上表示，被舉報的人員包括內政部長劉世芳等，將依法追責。

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美國國務院一名發言人28日於回應中央社詢問信件時指出，中國呼籲私人舉報所謂「台獨幫凶及其同夥」的「迫害或鎮壓」行為，是不負責任的，應受譴責。

這名發言人說，這項最新舉措是中國針對台灣及其支持者進行更大範圍的恐嚇行動典型，威脅世界各地的言論自由，及破壞印太區域穩定。

國務院表示，中共的威脅和法律壓力只會惡化緊張局勢，破壞兩岸和平穩定。面對中國挑釁及不負責任的行為，美國將持續支持台灣。

劉世芳28日於立法院總質詢前向媒體表示，中華民國的行政、立法、司法等部門都有人被列入「台獨幫凶」名單，國台辦等於間接承認台灣有行政、立法、司法等國家主權的象徵。

中國近期的動作除了「台獨幫凶」舉報專欄外，從海灘延伸至海上的大型駁船鏈也讓外界憂心，這可能在未來的犯台行動中扮演角色。

中國社群媒體這個月流出一段登陸駁船的影片，但隨後被迅速刪除。影片可見3艘駁船藉由橋梁連接形成一條長達800多公尺的巨型堤道，從沙灘一直延伸至海。

美國有線電視新聞網（CNN）針對影片進行地理位置定位，確定拍攝地點位於廣東省湛江市附近一處公共海灘。湛江是中國海軍南海艦隊總部所在。衛星圖像也進一步證實這些駁船的位置。

密契爾航太研究所（Mitchell Institute）航空航太與中國研究資深常駐研究員達姆（J. Michael Dahm）和前美國海軍官員舒加特（Thomas Shugart）指出，這些駁船代表中國人民解放軍兩棲攻擊能力重大升級。

達姆指出：「真正創新處在於它們能快速將大量裝備運送到偏遠海灘、受損港口或地形嚴峻的登陸區，每小時可能可以運送超過數百輛車輛。」

美國國務院就相關報導向中央社表示，美國根據台灣關係法，提供台灣必要的防衛物資及服務，以使台灣維持足夠的、與所面臨威脅相稱的自衛能力。

「事實上，台灣所面臨的威脅已大幅加劇」。

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