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    高雄205兵工廠還沒遷？高市府：需考量國安問題

    高雄205兵工廠因國安問題，遷廠計畫延後。（高市府提供）

    高雄205兵工廠因國安問題，遷廠計畫延後。（高市府提供）

    2025/03/31 00:58

    〔記者王榮祥／高雄報導〕位在高雄、靠近亞洲新灣區的國防部205兵工廠遷建計畫延遲!地方憂心沒能跟上亞灣開發?高市副市長林欽榮指出，須顧及國安問題、只能等待，但會與軍方持續溝通，盼最慢別拖過2027年。

    205兵工廠位於高市前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路之間，占地約58公頃，緊鄰亞洲新灣區，是高雄港、小港國際機場通往市區必經之處，高雄捷運紅線與輕軌也在此交會。

    該廠落地高雄逾70年，是國軍輕兵器、機槍、機砲及彈藥研發生產重地，但隨高雄經濟發展、人口增加，市府基於產業轉型與整體城區建設，於前市長陳菊開始推動兵工廠遷建與開發計畫。

    市府與軍方經多次磋商，2016年8月正式啟動遷建案，軍方委託市府「代建代拆」，初步擬以區段徵收轉型，朝金融商貿、創新研發等方向規劃。

    市府說明，遷建案採先建後遷，遷建基地位於大樹區，分3營區3標案陸續進行，新建物93棟、既有廠庫房與官舍整新19棟、既有建物及房屋拆除216棟；第一標林園營區於2022年7月完工，第二標大樹北營區於2024年12月完工，第三標光復營區預定2025年9月完工。

    此案原計畫去年底完成搬遷，卻因故延遲?市議員蔡武宏憂心影響地方發展，連迎賓大道（機場到市區）都無法規劃，呼籲市府多與軍方溝通。

    副市長林欽榮指出，遷建案因觸及國安問題，只能等待，市府持續與軍方保持聯繫與溝通，希望2026年底、至少別超過2027年，對相關進度均有掌握。

    立委賴瑞隆表示，鑒於國安需求，兵工廠新、舊廠區運作須無縫接軌，所以搬遷案需加倍嚴謹，他建議市府可評估在都更、招商部分先啟動前置作業，一旦廠房搬遷，即可加速開發流程。

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