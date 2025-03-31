她從未缺席！在地NPO反惡罷：吳沛憶是最好的選擇

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/03/31 00:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨鎖定數位民進黨立委作為反罷免標的，北市第五選區（中正、萬華）綠委吳沛憶更是重點針對目標。中選會28日宣布，補件後，包括吳沛憶等8綠委的罷免案進入二階連署。對此，位於中正區、專注為弱勢族群提供就業支持與鼓勵的非營利組織「攸惜關懷協會」跳出來替吳沛憶抱不平，直言吳沛憶是對在地最好的選擇，呼籲中正萬華的居民支持吳沛憶挺過藍營發起的惡罷。

攸惜關懷協會理事長「秋刀魚」30日在官方臉書發文，「如果說『攸惜關懷協會的前世今生』有誰是我們最該感恩的，沒有他們就沒有今天的我們，那答案一定是 『地表最強里長』方荷生以及『最愛萬華的』吳沛憶委員。 」

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「最艱難的時刻，誰選擇站在最前線？還記得 COVID-19三級警戒那段日子，萬華幾乎成了台北最被忽視、最艱困的地方。當時的萬華社福大樓因染疫緊急關閉，使原本集中在那裡、準備配送給經濟弱勢家庭的關鍵物資瞬間無法送出。而我們每天都在焦慮『如果這些物資無法送到，他們要怎麼辦？』、『孩子、長輩，能撐多久？』我們決定 自己組小隊、自掏腰包購買、四處勸募，而 第一個義無反顧加入我們的人，就是沛憶委員。」

理事長接著說：「她不僅幫我們積極募集物資，甚至連消毒器具都一起準備，親自送來。最深刻的畫面是，她總是輕裝、戴著口罩，徒步搬著物資走進涼粉館，一次次給我們加油打氣。與此同時，也有一些人選擇坐保姆車全副武裝來拍照，說這裡多危險，拍完就立刻離開。但沛憶不一樣，那時的她一直都在實際行動、默默支持。」

理事長表示，「從街頭到社區，沛憶一直都在！後來，我們開始用『洗地』的模式支持經濟弱勢者，陪伴街上的大哥大姐，沛憶又來了。從西門紅樓的公共場域煥新，到清洗彩虹地景，重新喚起多元包容的象徵，她的行動從未缺席。後來的義舉和行動，她也沒缺席過，包括與攸惜一同救災的效力志工團 、攸惜弱勢庇護工寮客廳工作坊、三芝野渡書屋的實驗教育計畫、捐出選舉補助款支持在地青少年運動、幫助非行少年學習水電技術的職人計畫、 其他在地微型NGO的陪伴與支持。」

「這些計畫，她都沒有被邀請，而是自己主動走來，問我們需要什麼，然後就開始做。這麼多年來，她從未跟我們索取一張感謝狀，也不曾要求我們發文致意。她的信念始終是『只要能愛中正萬華，每個人都值得被支持』。」

理事長透露，「有一次，我問她『萬華在很多人眼裡，可能不是台北最美的門戶，你當初怎麼會選擇這裡？』， 她當時還是議員，眼中閃著光說：『怎麼會呢？這裡這麼美，這麼有歷史，有這麼多文化、多樣的人群，還有個性鮮明的廟宇、可愛的阿公阿嬤。萬華的生命力這麼強韌，怎麼可能不愛？我從一開始就毫不猶豫地選擇了萬華，能在這裡紮根，我覺得很幸福。』那一刻，我驚訝於她神色的光彩與自信，那份以萬華為驕傲的使命感這麼強烈，耀眼到我問的都有些羞愧。」

理事長最後直言，「這樣的沛憶，叫我們怎麼不喜歡？從方荷生里長到吳沛憶委員，他們都是我們最深的貴人，也是這片土地真正的夥伴。這些細微的生活對話，和這些年這麼多支持與陪伴，我由衷感受到沛憶對中正萬華的愛，而且不只攸惜，我們身邊的許多NGO、NPO也都收到沛憶的支持關心與幫忙。他們都全力關心在地和努力支持社會安全網公眾議題，無論是什麼扮演政治立場，我們都相信是對在地最好的選擇之一。」

「我相信也同意法治的社會和機制，但與此同時，我也想要跟在中正萬華這裡的居民和夥伴們，呼籲說出我們認識的沛憶有多麼美好的這份心聲，真實的沛憶有多值得支持與鼓勵，如同她始終對中正萬華的愛一樣。我們全體始終感謝願意在地耕耘、關心鄰里並且願意支持公眾、公益議題，長期付出努力扶持的沛憶委員。因此今天，我想站出來，向這位始終善良、美好、堅持信念的吳沛憶委員說聲謝謝！」

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