正藍軍站出來！「閩南狼」桃園中壢宣講：拿出選票叫醒國民黨

創作歌手「閩南狼」陳柏源桃園中壢宣講，呼籲民眾罷免舔共立委，團結守護台灣民主。（記者李容萍攝）

2025/03/30 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委活動，力拚第二階段連署過關，罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊今（30）日深入正藍軍居多的中壢區忠貞市場、華勛公園舉辦「反共大團結，正藍軍出列」宣傳及連署，創作歌手「閩南狼」陳柏源、政治評論名嘴張益贍等人到場發送垃圾袋等罷免小物，象徵將不適任藍委「丟垃圾」，同時宣講罷免舔共立委原委，與台下齊喊「剿匪滅共，罷免救台灣」。

閩南狼宣講表示，和平不是靠投降，這幾天他成了被中共認證的「台獨份子」，其實在中共眼裡，今天台灣2300萬人都是台獨份子，他認為不管藍的、綠的，都要反共救台灣，但是現在的國會、立法院被滲透，國民黨結合民眾黨一起舔共，自己曾待中國6年，上過海峽論壇唱歌，為什麼拒絕中共給的幾百萬現金？原因就是「家都沒了，還賺什麼錢？」

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閩南狼說，天候不佳、風大雨大，現場冷清、來的人不多（不到百人），但只要一個拉十個、十個拉一百個，相信即使艱辛困難的桃園也一定會翻轉，只要國民黨的支持者知道國民黨並沒有真正愛中華民國，那個招牌已經紅掉，國民黨早已不再掩飾，與中共唱和、擾亂台灣。

閩南狼批評，國民黨再怎麼討厭民進黨，也不能舔共，呼籲台派喚醒「台灣的中國人」不要再相信共產黨，台灣不能回到獨裁、威權時代，呼籲下架舔共的國民黨立委，因為台灣尊重不同的聲音，前提是「要反共」，如果大家旁邊還有國民黨支持者搖擺不定，也要叫醒他們，堅持「剿匪滅共，罷免救台灣」，台灣經歷30多年民主憲政，是文明社會，呼籲大家拿出手上還有的權利（罷免權），拿出選票來叫醒國民黨。

張益贍自曝一早來中壢吃「魯蛋」，他說，魯明哲的父親魯鳳三是823砲戰中下令還擊第一發砲彈砲兵營長，令人感慨的是，魯在這屆立委已成「傅（傅崐萁）隨組織」一員，不再反共。

民進黨桃園市議員魏筠支持公民團體在華勛公園設置罷免連署站，「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora分享，這場反共護台連署活動又冷又濕，原先欲借籃球場，市府不借，只能借旁邊的草地，衣服、鞋子都濕了，在深藍區又有黑衣人，造成多數民眾自我審查，不敢參加，不過環境如此惡劣，志工及參與民眾都是滿腔熱忱，一位70多歲伯伯行動不便，開著自動輪椅車駛入會場時，原本冷清的氣氛，頓時熱絡起來，最令人感動的是一位13歲小妹妹，上台分享她對台灣的愛。

「閩南狼」（左）、張益贍（右）和桃園市罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，發送垃圾袋等罷免小物，象徵將不適任藍委「丟垃圾」。（記者李容萍攝）

「閩南狼」（後前左3）、張益贍（前左2）和出席宣講民眾高喊罷免舔共立委，團結守護台灣民主。（記者李容萍攝）

民進桃園市議員魏筠（左）支持公民團體「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委活動，在中壢區華勛公園設置罷免連署站。（記者李容萍攝）

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