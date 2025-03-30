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    聲援徐巧芯、王鴻薇 藍營資深前議員竟高喊「我們都是中國人」！

    王正德高喊「我們都是中國人」。（圖翻攝自國民黨官方YT）

    王正德高喊「我們都是中國人」。（圖翻攝自國民黨官方YT）

    2025/03/30 22:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市黨部今天（30日）舉辦「還錢於民」政策說明會，為徐巧芯、王鴻薇等北市藍委反罷免造勢。曾在松山、信義區連任4屆議員的王正德，今天受邀上台宣講時，竟高喊「我們就是中國人，生為中國人，死為中國人！」

    藍營今天上午舉辦「還錢於民」政策說明會台北場，王正德上台發言呼籲支持者響應反罷免，宣稱全世界沒有一個國家的政黨選輸就搞罷免，但現在這種狀況就發生在台灣，「這次發生大罷免，我們從來都沒有想到，但沒辦法，這就是民進黨的『奧步』，選輸了就給你翻桌子，他們不認公平正義，公平正義在民進黨手上是沒有用的。所以各為，只要挺公平正義的，我們一定要站出來討取公道。」

    王正德表示，自己過去多次跟民進黨的人交手，深知民進黨對中華民國的態度有問題，完全不遵守中華民國法律，反正他們內心就是想要成立「台灣共和國」。他稱，現在在台灣只要公開站出來說自己認同自己是中國人，就會被出征，實在讓人無法接受，「今天我們都是中華民國人民，在這邊講我們是中國人，竟然會被綠色恐怖，有這樣子的嗎？絕對不可以！」

    他接著高喊：「我們就是中國人，生為中國人，死為中國人！所以不管怎麼樣，我們為中國人的精神、公平正義一起努力！我們來支持我們的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆、羅智強，我們台北市大家一起努力！」

    網友看完這段發言人紛紛表示，「那請他們該回去『中國』了，這裡是『台灣』，快手不送！」、「他真的是幫倒忙！」、「國民黨豬隊友真的可以再多一點」、「國民黨就這樣繼續下去，來日無多了」、「真的懷疑這些人是來催同意罷免的吧」、「誰跟他中國人，要當中國韭菜自己去」、「腦袋還停在多年以前，迂腐的陳腔濫調」、「這是火上澆油吧！」

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