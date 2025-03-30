大罷免二階連署告急！ 全台罷團齊聚新北衝刺

民主進步黨今天在新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，雖然現場低溫又下雨，仍吸引上萬人到場。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 20:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免運動已進入第二階段，但各地罷團連署進度卻不如預期，民主進步黨今天（30日）在新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，來自全台的罷免團體也在外圍設攤，衝刺進度。

民主進步黨今天在新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，雖然下雨且只有13度低溫，卻依舊吸引約1萬2000名民眾不畏風雨參與，部分民眾也前往設置外圍的罷團攤位簽署連署書，響應二階罷免行動。

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罷免團體「微光花蓮，拔傅行動」表示，團隊在外擺攤，不只是在雙北工作的花蓮人，他們也代收全台各地罷免的連署書，這場活動也帶來幫助，目前已經收到不少份數。

熱心民眾「阿淵」在戶外手舉「罷免葉元之，今天就去簽連署」、「這次不站出來，沒有下次了」立牌，提醒路過民眾參與；「阿淵」受訪說，雖然國民黨立委葉元之配合國民黨「惡搞國會」，還在政論節目亂凹、又不善待助理，地方名聲差勁，但是民眾意願不如預期，因此他在這裡宣傳，希望加速罷免進度。

罷免團體「微光花蓮，拔傅行動」出席「人民是頭家」政策宣講，擺攤收連署書。（記者陳奕劭攝）

熱心民眾「阿淵」在戶外手舉「罷免葉元之，今天就去簽連署」、「這次不站出來，沒有下次了」立牌，提醒路過民眾響應。（記者陳奕劭攝）

民主進步黨在新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，來自全台的罷免團體也在外圍設攤，希望衝刺連署書進度。（記者陳奕劭攝）

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