苗栗罷團辦連署宣講 力拚雙罷大成功

立委郭昱晴到場宣講。（記者彭健禮攝）

2025/03/30 20:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署，今（30）日下午在後龍鎮舉辦連署活動並邀請立委郭昱晴、前客委會主委楊長鎮、導演陳世杰、翁愷均及議員曾玟學、陳光軒等人宣講，呼籲苗栗鄉親勇敢站出來，罷掉不適任立委。

郭昱晴等人舉藍白立委聯手刪除中央總預算，並強行通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》等惡法，致使中央政府施政空轉，但苗栗兩席立委在過程中不僅未曾發聲制止，反而積極配合黨意、樂做傅崑萁魁儡，完全背離立委的職責。

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郭昱晴等人也談及苗栗縣是泛藍縣市，相較於其他縣市推動罷免不易，呼籲苗栗鄉親勇敢站出來。郭昱晴並引印度詩人泰戈爾說「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。」希望每位鄉親號召周邊親朋好友一起加入罷免連署行列。

活動吸引不少民眾參與，有鄉親表示，這場活動讓他們重新認識到公民行動的力量與責任。也有在地青年，苗栗不能再原地踏步，苗栗需要是真正守護台灣，適任適格的立法委員。

苗栗國罷免立委連線指出，二階罷免於17日啟動連署，志工們克服種種困難與壓力，兩區目前各約收到近5000份連署書。近日，民進黨苗栗縣黨部也成立民主連署站響應，號召更多關心台灣與苗栗未來的民眾加入連署，讓這場由下而上的罷免運動能成功通過二階門檻，並迎接苗栗雙罷大成功。

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署，今天下午在後龍鎮舉辦連署活動。（記者彭健禮攝）

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署，今天下午在後龍鎮舉辦連署活動及宣講。（苗栗國罷免立委連線提供）

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