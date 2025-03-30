蕭美琴：孩子是國家未來的主人 也是國家的寶貝

副總統蕭美琴今天出席由在總統府南、北苑舉辦的「寶貝FUN心 快樂成長派對」。（總統府提供）

2025/03/30 19:59

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今天出席由在總統府南、北苑舉辦的「寶貝FUN心 快樂成長派對」，感謝主辦單位及每位從事公益服務的企業代表與民間團體，讓社會充滿愛心，也期盼大家共同努力，持續為孩子們打造健康、安全及快樂的成長環境。蕭美琴說，總統府是屬於人民的地方，每位孩子都是國家未來的主人、也是國家的寶貝，預祝每位小朋友「兒童節快樂」。

蕭美琴副總統首先代表賴總統歡迎大家來到總統府參加今年的快樂成長派對，並表示，雖然今天天氣有點冷、又下著雨，但相信透過彼此的關懷與互助，大家仍能感受到溫暖與感動。「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」主辦活動已37年，非常不簡單，感謝每一位積極從事公益服務的企業代表與民間團體共同促成，讓活動從不間斷，在國家整體制度下，即便社會保護傘十分強固，也難免會有遺漏之處，需要大家齊心協力補足每一個缺口。

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蕭美琴表示，總統府是屬於人民的地方，因此在總統府舉辦快樂成長派對別具意義。每位孩子都是國家未來的主人，也是國家的寶貝，尤其是特殊的孩子，更是我們珍惜的寶貝。大家給予孩子們更多溫暖，讓我們看見更多笑容，也讓社會有更多希望。他要感謝協會所有的工作夥伴，長期對身心障礙者、弱勢兒童、低收入戶及原住民族小朋友的關懷，也讓今天的活動充滿許多溫暖與愛心。

蕭美琴提到，「健康」是小朋友成長過程中的重要基礎，今天有許多關於兒童健康的攤位，期盼透過這些關卡以及與小朋友的互動，能呼籲社會大眾關注政府的重要政策，包括「優化兒童醫療照護計畫」，政府投入許多資源強化各項醫療與健康的支持系統，提升兒童的醫療關懷與照顧。未來也將研擬更多元的托育服務模式，結合公部門與民間的力量，共同提供優質的幼兒照顧服務。

在媒體識讀教育方面，蕭美琴指出，政府近年全力支持「小公視」開台。去年8月，她親自到台北賓館參加該頻道的開台活動，透過公共電視的服務，讓小朋友有自己的專屬頻道，也透過豐富的閱聽視覺內容，讓孩子們在成長過程中，有更多學習管道與獲得資訊的機會。

蕭美琴表示，小朋友及青少年都是國家的未來，需要大家共同照顧。台灣的人均關懷及慷慨指數在世界排名已是名列前茅，是國人共同的驕傲。也期盼大家共同努力，持續為孩子們打造一個健康、安全及快樂的成長環境。

副總統蕭美琴今天出席由在總統府南、北苑舉辦的「寶貝FUN心 快樂成長派對」。（總統府提供）

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