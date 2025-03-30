泰國倒塌大樓中企承建 卓榮泰批：陳玉珍還想引中資

民進黨今在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰到場致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 20:43

〔記者董冠怡／新北報導〕行政院長卓榮泰今天率團在板橋第二運動場進行「人民是頭家」宣講，除了開場先酸葉元之等藍委，也細數中央多年來對新北市的補助建設，以及未來的規劃，並指市轄六名綠委四處奔走，替地方爭取經費，帶著人民往前走，反觀六名藍委扯後腿，胡亂凍刪國防軍事、氣象觀測、台電電價補助等重要預算，還有其他藍委要求農業部提供機密計畫、提案要在離島建設條例引進中資進行工程，關乎人民性命安全，絕不縱容，嚴格把關。

「元之元之 原來什麼都不知」

卓榮泰表示，國會有過半立委跟「元之」一樣，對於提了多少案、刪減多少預算完全不知，一開始便鎖定要刪到讓人民有感，不過反倒讓人民反感，呼籲民眾大聲、勇敢表達自己的反感，「元之元之，原來他什麼都不知」。

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「預算是人民的！」卓榮泰指出，國民黨在新北執政廿年，中央不分政黨支持新北建設，大力改善地方發展，中央挹注新北的經費持續增加，今年核定補助1012億元，全國第3高，用於淡江大橋、捷運建設、育兒津貼、停車場興建等，以及改善地方政府的財政，實踐賴總統「均衡台灣」的施政理念。

他說，行政院經濟發展委員會決議，將北北基宜設定為六大區域產業的「首都圈黃金廊帶」，發展科技創新、海洋創新與觀光廊帶、智慧綠色走廊，增加就業、繁榮地方，也會促進醫療照顧，例如衛福部台北醫院急重症大樓擴建、台大醫院金山分院長照大樓興建。

治水方面，今年編列551億元進行系統性治水，提升地方的防洪韌性，並且啟動科技智慧防災工作，從2017年至2024年，已為新北市投入284億元預算，推行汙水下水道、改善河川整治；交通建設部分，包含淡海及安坑輕軌啟用、興建中的環狀線南北環段、三鶯線、萬大中和樹林線，以及推動淡江大橋、捷運汐止東湖線、基隆捷運等重大建設。

卓榮泰提到，中央地方長期以來分工合作，同時細數新北市6名民進黨立委林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘四處奔波替地方爭取預算，諸如四年六十億元興建地下停車場、提高喪屍菸彈刑責、五十億元癌症新藥暫時性支付專款、提高健保點值給付、兒童未來館、土城司法園區、台65線延伸替代道路，帶著人民往前走。

批6藍委「扯後腿」

他反批另外六名藍委「扯後腿」，讓台灣前進不得，知道自己刪了多少錢？提了多少案？影響多少人？自己做了什麼卻不知道，當國會沒有辦法帶動地方進步，就讓人民自己出來當委員。另，藍委翁曉玲要求農業部提供機密計畫，只要她規規矩矩的，予以尊重，如果跨越國安紅線，絕不縱容；藍委陳玉珍提案要在離島建設條例，引進中資進行工程，叫中國工程公司幫台灣蓋房造橋，最近緬甸地震中，泰國一處中國（企業）興建的大樓，「然後它就倒了」，行政院會持續張大眼睛、嚴格把關。

卓榮泰說，藍白凍刪國防海訓、氣象、外交等部分重要預算，影響國人安全，不僅讓台灣的聲音傳不出去，也讓外國開始懷疑台灣到底有沒有自我防衛的決心與能力，有公務員感慨，為何國會要讓認真工作的人沒有尊嚴，並指台電補助也被凍刪，就是希望台電撐不下去，進而質疑政府無能，他拜託全國人民支持政府把錢要回來。

卓榮泰提及，中央補助地方自2014年的5486億元，到今年已達1兆151億，然而財政收支劃分法修正通過後，中央會被拿走3753億元，未來很多大計劃像是長照3.0、癌症篩檢、淡北道路等要如何進行？其中，道路安全現有799處路口要改善，新北市佔了109處，經費高達9621萬元，中央也有出資協助。

新北立委6比6民主拔河

然而，聽聞最近市長侯友宜說，「新北連道路建設的經費都不夠」，卓榮泰不解，中央長期支持新北建設，反問侯「你沒有收到中央給你的補助款嗎？錢跑到哪裡去了？還是你過去兩年忙於選務，忘了地方事務嗎？不過還好明年新北市就要換新人接手了。」喊話大家努力一點，選出心目中屬意的人。

新北市藍綠立委各有六人，卓榮泰表示，這是一場六比六的民主拔河，懇託民眾勇敢站出來，當民主、國家需要人民時，一起挺民主、保台灣，讓民主隊能夠獲勝，幫助新北進步。面對中國統戰滲透，「準備得越好、傷害就越少」，眾人務必團結一致；大家共同監督，「反併吞！反滲透！強國安！台灣加油！」

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