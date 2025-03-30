林右昌怒批國民黨媚共危國安 籲全民守護民主拒紅色勢力滲透

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 20:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨今（30）日下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬2千人次支持者到場，現場氣氛熱烈。內政部長劉世芳也到場聲援，並號召民眾高喊「台灣中國 一邊一國」口號，也痛批國會藍白聯手刪減民生預算，影響租金補貼與基礎建設；秘書長林右昌則嚴厲譴責國民黨動用不正當手段發動罷免，形容這是「民主的危機」。

林右昌在現場回應近期罷免風波，直指公民團體發起的罷免行動，是基層民眾一張一張連署書募集而來，而罷免民進黨立委的行動，則是國民黨中央一手策動，甚至傳出「死亡連署」違反民主精神；並質疑立委蘇巧慧、張宏陸的罷免案已通過第一階段，「這些連署可能是作弊來的。」所以面對不公的罷免行動，大家一定要全力捍衛立委「一席都不能少。」

請繼續往下閱讀...

林右昌也說，昨日是三二九青年節，國民黨高調紀念革命先烈，卻已經完全背棄孫中山的理念，甚至放棄過去「反共」的立場，反而「親共、媚共、舔共」，成為中共對台滲透的幫手；也批評立法院國民黨總召傅崐萁率立委訪問中國，回國後態度大轉變，令人懷疑這些人到底是「中國的立委，還是台灣的立委？」

林右昌表示，國民黨內部已經「紅化」，傅崐萁讓花蓮成為「紅色恐怖」，甚至淪為國民黨的毒瘤，而國民黨主席朱立倫竟然讓傅崐萁重返國民黨，導致整個政黨「被綁架、被滲透，讓國民黨顏面盡失」。

他強調，台灣的民主不能被藍白聯手破壞，現在發起的罷免行動不是罷免藍委，而是罷免紅委，呼籲所有支持民主的人團結起來，抵禦中共勢力滲透，守護台灣未來。「政黨可以競爭，但國家利益不能被犧牲。」林最後高呼「我們要團結起來，不讓台灣被藍白惡勢力掌控，新北一定要站出來，對抗不公不義。」

劉世芳則說，內政部每年編列的社會住宅建設與租金補貼預算，原本是為了幫助年輕人與經濟弱勢族群，然而國會藍白聯手凍結甚至刪除相關預算，導致許多租屋族面臨困境。怒批原租金補貼政策獲得超過七成民眾支持，卻仍遭國民黨與民眾黨阻擋，這已經不是監督政府，而是犧牲人民福祉。

劉世芳表示，台灣的民主與發展不能被藍白惡意阻撓，所以需要民眾的支持，大家要團結站出來，讓台灣繼續向前邁進，因為「人民才是最大的力量，讓我們一起守護台灣！」

民進黨今日下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬2千人次支持者到場。（記者羅國嘉攝）

民進黨今（30）日在新北市板橋區舉行「人民是頭家」政策宣講會，內政部長劉世芳致詞。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法