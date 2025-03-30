雲林拔釘罷免丁學忠 王義川：怕得罪在地朋友 到隔壁嘉義連署

立委王義川呼籲中共已滲透台灣，這次罷免說不定是台灣最後一次選舉，盼大家罷免票表達堅定護台的意志。（記者李文德攝）

2025/03/30 20:21

〔記者李文德／雲林報導〕罷免國民黨籍立委丁學忠第2階連署破萬，「雲林拔釘罷免丁學忠團隊」今（30）日在北港義民路舉辦《反共護台 雲林同行》大型宣講會，邀請立委劉建國、王義川，演員陳慕義、總統府資政沈國榮、李茂盛等人輪番上台宣等重量級人物到場宣講，鼓勵更多雲林鄉親團結勇於參與罷免行動。

活動下午3點開始但「未演先轟動」，活動會場安排的座位已經坐滿，民眾們高舉「大罷免，大成宮」、「人民作主、罷成功」旗幟，頭戴「罷免不適任立委，拔釘工人」頭飾，近千人湧入會場，氣氛火熱。

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罷團邀請總統府資政李茂盛、沈國榮、立委劉建國、王義川、演員陳慕義、政治評論員許維智、媒體人廖筱君、中台灣教授協會理事長楊聰榮等人，輪番上陣宣講。

劉建國表示，國家要正常，國會就要先正常，近期在野黨又要硬闖反廢死、反戒嚴公投，不過台灣現在不會戒嚴，也沒有廢除死刑，在野黨發動公投意義何在，呼籲民眾勇敢站出來，讓國會能夠恢復正常。

陳慕義說，看見罷團們無私奉獻的付出令人感動，也需要深深地向他們道謝，今年度的大罷免潮如同讓民眾們上一堂「民主課」，民主自由並不是免費的午餐，民眾不要畏懼。

王義川「壓軸」宣講，他說在地很多人怕得罪人不敢「明罷」，但那麼多年輕志工不惜遭到辱罵欺壓仍願意站出來，既然怕得罪人，其實大家可異地連署，如到隔壁縣市嘉義找立委蔡易餘連署，「無聲最大聲」，甚至清明連假，雲林子弟返鄉掃墓時，「在祖公面前連署也行」，中共已滲透台灣，這次罷免說不定是台灣最後一次選舉，盼大家罷免票表達堅定護台的意志。

罷團發言人露西歸指出，目前二階連署突破萬份，距離3萬5000份安全門檻民眾協助，目前縣內有近20個連署點，外縣市也有超過10處友善連署站，且4月3、4日在麥寮光大寮聚寶宮附近、生命紀念館，讓返鄉掃墓民眾也能就近連署，雲林人不要畏懼強權，一起來連署。

劉建國（中）表示，國家要正常，國會就要先正常，呼籲民眾勇敢站出來，讓國會能夠恢復正常。（記者李文德攝）

資深演員陳慕義也來宣講。（記者李文德攝）

宣講活動吸引近千民眾。（記者李文德攝）

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