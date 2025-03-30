張益贍：馬文君、游顥各是南投版徐巧芯、王鴻薇

張益贍（圖）說馬文君、游顥，各為「南投徐巧芯」、「南投王鴻薇」，鄉親罷免連署份數不能輸給徐、王。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/30 19:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免馬文君、游顥團體，今舉辦「游頭馬面歡送會」，助講的張益贍稱馬文君是「南投徐巧芯」，游顥是「南投王鴻薇」，馬、徐刪凍潛艦預算，游顥則比支持武統中配亞亞的王鴻薇更過分，因他主提案「中配6改4（年）」。立委沈伯洋也強調，馬、游在立院就是聽傅崐萁的，擔心傅將來帶著他們賣掉台灣。

南投罷免馬文君、游顥的公民團體，今天下午於埔里鎮恒吉宮媽祖廟第二停車場，舉辦「南投游頭馬面歡送會」，知名的反共戰將八炯、政治評論員張益瞻，以及立委沈伯洋都來站台宣講。

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反共戰將八炯指出，立委選舉期間，馬文君刪潛艦國防預算乃選上立委，而有相同背景的傅崐萁也一樣當選，讓他沒有臉再笑南投人。八炯說，此次的大罷免絕不是藍綠對決，而是堅持台灣或中華民國體制的台灣人民，堅決反共的具體行動。

張益贍則指馬文君是「南投徐巧芯」，游顥是「南投王鴻薇」，馬文君是徐巧芯的師父，一個洩漏國防機密，一個洩漏外交機密，都刪凍國防預算，如今罷免徐巧芯份數已破1.5萬份，身為徐巧芯師父的馬文君也要追上才對。

另外，王鴻微支持武統中配亞亞，游顥則比王更過分，因為他是中配取得身分證6年改4年的主提案人，罷免王鴻薇連署份數已2萬份，游顥的連署份數也不能輸人輸陣。

立委沈伯洋則說，中國到去年底已說服70個國家支持中國武力犯台，而馬文君、徐巧芯等人，將外交部與外國溝通編列1.1億元預算，卻能刪到1.4億元、刪成負數，只要能讓國際看到台灣、讓台灣人民看到危險的預算都刪。

沈伯洋說，中國潛艦要走太平洋路線才不會被看到，因此相中臨太平洋的花蓮，與在花蓮的傅崐萁，馬文君、游顥等國民黨立委都聽他的，很擔心有一天傅帶著馬游等人與中國簽和平協議、賣掉台灣。

立委沈伯洋（圖）對馬文君、游顥聽傅崐萁的很憂心，擔心有一天傅帶著他們與中共簽和平協議、賣掉台灣。（記者陳鳳麗攝）

反共戰將八炯強調，罷免行動絕不是藍綠對決，而是反共具體行動。（記者陳鳳麗攝）

「游頭馬面歡送會」在埔里恒吉宮第二停車場舉辦，天氣變冷但仍有不少人前來力挺。（記者陳鳳麗攝）

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