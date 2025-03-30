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    首頁　>　政治

    否認罷藍委為搶立法院長！柯建銘：我要做事 不是要位置

    立法院民進黨團總召柯建銘強調自己是要做事的人，而非要位置的人。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘強調自己是要做事的人，而非要位置的人。（記者謝君臨攝）

    2025/03/30 18:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免潮進入二階段連署。針對國民黨人士指若大罷免成功，立法院民進黨團總召柯建銘恐將取代立法院長韓國瑜，柯建銘今（30）日開記者會表示，早在24日，國民黨立委賴士葆就說柯建銘要當院長，他當時即已強調，「我是要做事的人，而非要位置的人。」他的目的是要把藍白從地球上消失，呼籲藍白趕快放下屠刀、立地成佛，以謝國人。

    國民黨昨在桃園市舉辦「還錢於民」宣講會，中廣前董事長趙少康說，若大罷免成功，柯建銘就會取代韓國瑜，拜託大家投票反罷免。

    對此，柯建銘今以「Don’t warry be happy.」為題舉行記者會，指他昨天去南港參加台韓音樂會，第一首歌就唱「Don’t warry be happy.」他聽了非常感動，也藉此呼籲大家快樂連署，二階罷免連署完成就是王道，完成後國民黨就崩盤了，「未來法定時間內，我們完成二階連署，國民黨勢必要投降。」

    「國家這麼亂，大家不要怕。」柯建銘說，國家有憲法，藍白賣台亡國，台灣人民一定看得懂，要選擇民進黨愛台灣、護台灣、維護台灣民主機制，保護每個人的生命和家園；還是要選國民黨賣台、引進共產主義、讓人民財產歸零、散佈疑美論、美積電，讓大家非常恐懼；請大家放心，民進黨會守護國家安全。

    柯建銘表示，此時此刻，台灣從前總統馬英九賣台以後，匪諜一直進來，如水銀瀉地、無孔不入，媒體、政府單位、周邊朋友、所有百工百業入島入心，認知戰已經滲透這麼久了，所有人都被洗腦，「但很抱歉你洗不了柯建銘的腦，我是有歷史感的人，在立院32年，每一黨每一人的行為，誰真誰假，假的真不了。」

    柯建銘指出，現在是國民黨最怕的時候，他們最怕被罷掉，意圖破壞二階連署。若罷免沒成功，國家就結束，這些原班人馬回來，修很多法律，在國會製造暴動，中國再以「反分裂國家法」指台灣動亂是國內事務，國際不可干預，「有一天你醒來，發現插滿五星旗。」這是現在的危機，所以一定要大罷免、大成功。

    對於藍營人士指稱柯建銘想當立法院長，柯指出，3月24日賴士葆就和他打賭，稱若10個藍委被罷免，他就剁頭，並指柯想要當立法院長。柯說，當時他回覆「我是要把你們藍白從地球上消失，我是要做事的人，不是要位置的人。」柯強調，若院長重選，每個立委都是候選人，但就賴士葆沒資格，因為已被罷免。

    柯建銘說，包括前立委沈富雄、林濁水、郭正亮還配合說他要當立法院長，事實有沒有搞清楚。他並指，「你（指賴士葆）的頭不重要，不要你的頭，要藍白從地球上消失，叫你們趕快放下屠刀、立地成佛，以謝國人。」

    柯建銘呼籲大家快樂連署，二階罷免連署完成就是王道，完成後國民黨就崩盤了。（記者田裕華攝）

    柯建銘呼籲大家快樂連署，二階罷免連署完成就是王道，完成後國民黨就崩盤了。（記者田裕華攝）

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