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    「醫」好難寫！黃國昌親寫抗議布條卻鬧笑話 網：連殘體字都寫錯……

    黃國昌29日到北所外頭「靜坐抗議」，還親自在白布條上噴漆寫「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」，結果被發現錯字連篇。（資料照，記者吳仁捷攝）

    黃國昌29日到北所外頭「靜坐抗議」，還親自在白布條上噴漆寫「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」，結果被發現錯字連篇。（資料照，記者吳仁捷攝）

    2025/03/30 21:32

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前被羈押的民眾黨前主席柯文哲近日傳出健康出狀況，現任主席黃國昌昨天（29日）下午到台北看守所「靜坐抗議」，喊話稱要自費幫柯文哲找醫師看診，還拿了白布條，親自噴漆寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」結果被發現布條錯字連篇，黃國昌糗遭大批網友嘲諷。

    黃國昌29日到北所遞狀，替柯文哲聲請自費找醫師進北所替柯文哲看診，隨後在北所門口鋪上白布條，自己上頭噴漆寫上上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」，接著就原地坐下，宣稱是在「靜坐抗議」，一旁則有人直播整段過程。

    沒想到直播畫面曝光隨即掀起熱議，原因是有人注意到黃國昌不會寫「醫」，將左上半部的「医」寫成「臣」，下方的「酉」寫成「西」，合起來變成四不像。除此之外，黃國昌似乎是嫌「關」字筆劃太多，改成用簡體字「关」，可沒想到連這也寫錯，上頭的「八」變成「Ｖ」。

    大批網友紛紛嘲諷，「從頭錯到尾，作秀不成，成了笑話」、「拜託大家不要再轉發了，國蔥老師是法學博士，『醫』學不是他的專業，不會寫很正常」、「笑死，連殘體字也能寫錯」、「講真的啦，把真正的國昌老師從地下室放出來吧」、「中文不好，英文不通，法律也不行……」、「你們都誤會了，那個『医』改為『臣』，是作為臣下者向主子表忠」、「難怪雅琴姐說康乃爾不讀也罷」、「真的很丟臉，瞬間覺得我的學生們都比他強」、「這種程度跟我說康乃爾博士喔？」

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    黃國昌在白布條上噴漆。（圖翻攝自Threads）

    黃國昌在白布條上噴漆。（圖翻攝自Threads）

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