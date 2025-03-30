北藝2.36億履約爭議 監院糾正北市府：決策錯誤造成公帑浪費

台北表演藝術中心延宕7年才完工。（記者楊心慧攝）

2025/03/30 18:35

〔記者楊心慧、方瑋立／台北報導〕台北表演藝術中心延宕7年完工，前台北市長柯文哲卸任前未經台北市議會同意，拍板追加支付設計監造單位2.36億餘元技術服務費，2023年6月由議會送監察院調查，如今監察院糾正台北市政府，認為北市府未遵守預算執行要點及控管工程進度、辦理履約爭議調解，程序未臻周延，決策錯誤造成公帑浪費，依法提案糾正，要求確實檢討改善。

台北市文化局表示，此筆款項已於2023年就本案調解過程向議會提出報告，並循預算程序編列經費，於去年3月支付廠商，至於監察院所提糾正意見，文化局將綜整本府相關局處回復說明後於期限內函復。

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北藝中心原興建預算為48億元，卻因營建廠商理成營造倒閉，使得預算飆升至67.5億元，設計監造單位認為服務期程比預估增逾兩倍，向北市府提出賠償要求，並於2021年申請調解，歷經七次調解，由柯於2022年12月、卸任前夕，拍板追加支付2.36億元工程履約調解監造服務費。

台北市議會於2023年6月28日提起日附帶決議，針對此案送監察院調查，當時台北市藍綠議員不滿柯文哲繞過議會，未經公正仲裁程序便火速核准此案，將議會視為「橡皮圖章」，質疑決策倉促且缺乏透明度，認為此案必定有貓膩，必須進一步調查。

監察院調查發現，台北市文化局、代辦機關分別在預算控管、工期及監造管理，未確實遵守預算執行要點，且各分標工程核定展延天數4351天，高達契約工期1.17倍，部分展延因素應歸責於廠商及監造單位，明顯未確實控管工程進度。

監察院發現，北市府辦理此案調解，未經台北市採購申訴審議委員會實體審查，未說明不採納部分委員意見的理由，且調解建議由北市府發文提出後又由市長核定是否接受，角色混淆，違反行政一體原則，又未依規定簽會法務局表示意見，程序未臻周延，決策過程存有疏漏。

監察院認為，北市府主要決策人員未審慎評估即同意調解成立，並未尊重專業及分層負責，決策錯誤造成公帑浪費，損害政府公信力，嚴重違失程度遠高於實際參與工作的被究責人員，恐導致日後工程履約爭議層出不窮。

監察院也質疑，台北市政府辦理國際競圖，未將國內環境、實務人力、材料設備及技術工法等因素納入可行性審查，未確實評估經費及工期，亦未於設計階段建立有效的溝通協調機制，未能確實監督施工階段的工程管理而產生履約爭議，造成工期嚴重延宕及履約爭議，均有違失，依法提案糾正。

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