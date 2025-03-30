面對中國統戰滲透 學者：強化全社會防衛韌性至關重要

全社會防衛韌性日前在台南演練，開設擴充「急救醫療場所」進行傷患搶救。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/30 18:42

〔記者陳昀／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會日前在台南舉行首場實地演練，4月起展開一系列城鎮韌性演習。台灣智庫諮詢委員吳瑟致認為，面對中國統戰、滲透，強化全社會防衛韌性是重要的面向，透過演練形成國際典範，與民主國家在相關議題、資訊上形成密集的互通，也告知中國，對台灣的任何行動，都需要付出極高成本。

吳瑟致指出，台灣面對中國滲透、統戰，強化全社會防衛韌性是重要的面向，面對中國對台軍事壓力，能藉此建立國內民眾對國家安全、社會安全的安全感，首次演練在台南市舉行，意味全社會防衛韌性不只是中央政府的責任，地方政府也需要參與，以民力為主的演練，是維繫民眾面對各種狀況的參與，也呼應賴清德提出的17項因應策略，是需要整體社會大眾的參與及認知。

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吳瑟致進一步分析，可從三大面向觀察台灣社會力如何在全社會防衛韌性實地演練展現，首先是中央地方的聯結，從中建立能有效運作，讓地方有所發揮、參與的方式，還要密集舉辦，讓各地都有一定程度的熟識；其次是建立對社會秩序、環境的安全感，讓人民有危機意識，並對整個台灣建立安定感，這不只攸關日常生活，也涉及產業、投資環境，讓人對台灣有穩定、有序的想像，提升國際對台灣的評比。

最後是從國際角度來看，台灣是最鄰近威權威脅的民主國家，台灣怎麼做都能形成典範。在民主保護傘概念下，其他國家有能夠學習的方案，也拉起民主國家間對於相關議題、資訊的聯繫。透過中央與地方、台灣與其他民主國家、跨國城市間，透過全社會防衛韌性實地演練，能串聯出密集交錯的安全網。

吳瑟致總結，強化全社會防衛韌性，讓中國知道，對台灣的任何行動，都需要付出極高成本。也讓國人知道，任何機制的建立是要避免戰爭、災難的發生，有利於我們的安全。大家都不希望發生戰爭，但若發生，對社會秩序挑戰最大的是民心，所以要讓民眾確知，政府有完善的準備，要讓人民知道，在避難過程中，知道如何保護自己，政府的相關作為、準備，需要有效傳遞，讓更多民眾接觸到、更有感。

國安官員透露，4月起將有一系列城鎮韌性演習，一路到7月份的漢光演習，漢光演習結合城鎮韌性演習，台北、台中、台南3個地方會做防空避難的演練，從27日全社會防衛韌性演習開始，4、5、6月城鎮韌性演習，7月則是把城鎮韌性演習加上漢光演習，採用相近的想定情境。

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