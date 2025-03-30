推動多元族群權益 民進黨成立苗栗縣新住民諮詢站

民進黨新住民事務部與苗栗縣黨部攜手合作，於今（30）日在卓蘭鎮成立民進黨苗栗縣第一個新住民諮詢站。（民進黨苗栗縣黨部提供）

2025/03/30 19:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨新住民事務部與苗栗縣黨部攜手合作，於今（30）日在卓蘭鎮成立民進黨苗栗縣第一個新住民諮詢站。由民進黨中央黨部新住民務部專員蘇景峙、縣黨部主任委員陳詩弦、執行長連森裕、苗栗縣議員陳春暖、羅貴星及苗栗縣新住民文化交流協會理事長楊慧共同揭牌，並邀請來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨等新住民朋友參與座談並提供各自拿手來自故鄉的美食進行文化交流 。

陳詩弦指出，民進黨中央黨部的目標是2026年前，要在各縣市完成設置新住民諮詢站，服務網絡遍及全台灣，落實民進黨「推動多元族群權益」核心價值。台灣社會具有包容多元文化的精神，也吸引許多來自世界各地的新住民選擇在此生活，然而，新住民在法律、醫療、就業等方面，因語言及文化差異，生活仍會遇到諸多困難，此次「新住民諮詢站」的設立，希望能提供更即時、便捷的服務，讓新住民朋友把台灣當作最溫暖的家園。

請繼續往下閱讀...

蘇景峙感謝新住民朋友對台灣各項發展的貢獻。近日緬甸、泰國發生大地震，苗栗縣黨部及新住民事務部也對新住民及家屬表達關心之意，同時表示台灣政府也將持續關注緬甸、泰國最新狀況，並完成救助整備隨時可以出發協助救援。民進黨政府執政以來，推動的新住民政策多元且符合民眾需求，包括先前與勞動部積極討論的新住民求職就業訓練與補助，都將進行修法，例如免費參加職業訓練、領取職訓生活津貼、交通補助等，雇主聘僱新住民最高每月可領取1萬1千元獎勵，全面擴大新住民就業福利等政策。

針對近期有武統網紅發表傷害台灣鼓吹武統等不當言論，蘇景峙表示，民進黨強調只要熱愛台灣這塊土地、認同台灣，所有新住民朋友都是家人；極少數為了個人私利做出貶抑傷害台灣民主自由的行為或言論，以言論自由為藉口試圖藉由鼓吹武統破壞社會安定，民進黨政府將依法作出實際行動，來捍衛台灣的民主自由、社會安定及人民生命安全。

陳春暖表示，她站在第一線協助新住民相關事務，知道新住民朋友離鄉背井到苗栗來打拚，常會遇到生活上的問題，希望藉由諮詢站的設置，整合中央與地方資源，讓新住民朋友能夠感受到台灣政府對大家的照顧。羅貴星也以自身長期協助苗栗弱勢團體的經驗，表示也會提供最大協助。

民進黨中央黨部新住民務部專員蘇景峙，感謝新住民朋友對台灣各項發展的貢獻。（民進黨苗栗縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法