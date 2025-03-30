朱立倫：大罷免是要換掉韓國瑜 柯建銘已練習當立法院長

國民黨主席朱立倫（右2）表示，絕對不可以讓綠色獨裁，一定要有制衡的力量。（記者方賓照攝）

2025/03/30 17:59

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午出席還錢於民政策說明會台北市內湖場表示，民進黨搞大罷免的目的之一，是要換掉立法院長韓國瑜；民進黨團總召柯建銘最近已經開始在練習當立法院長，韓國瑜在主席台敲槌，柯建銘在台下用柺杖敲桌子，絕對不能讓他得逞，絕對不可以讓綠色獨裁，一定要有制衡的力量。

朱立倫指出，民進黨就只會抹紅，每天說要反共、要台獨，最反共的是國民黨，國民黨保衛中華民國，最反對任何傷害中華民國的作為，民進黨搞台獨就是要消滅中華民國，不要想要掛羊頭賣狗肉。他呼籲支持者，不管哪一天投票，一定要出來投不同意票，不去投票就是支持、幫助民進黨的大罷免。

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朱立倫表示，全世界絕對找不到任何一個民主國家，會這樣子發動大罷免，好多外國朋友來拜訪他，包括美國教授、各地的國會議員，都說聞所未聞，到底犯了什麼罪、貪了什麼污，才會被罷免，也從未聽過執政黨去罷免在野黨，他說只有一個原因，因為民進黨不能輸。

朱立倫提到，前總統陳水扁執政時，民進黨也是少數，所以很多民進黨的前輩，完全不能接受今日的賴清德、今日的民進黨這麼墮落，墮落到輸了不甘願，要用罷免的方式，如果是這樣，台灣的民主以後就沒完沒了，改為每一年都要選一次，每一年都要罷免一次，永遠都是這樣子惡性循環下去，這是民主之恥。

朱立倫表示，還記得賴清德自己當國大代表、立委的時候，舉著「台獨萬歲」的牌子，質詢的時候喊得比誰都要大聲，按照憲法、法律，他是要顛覆、消滅中華民國，可是沒有人把他抓起來、趕出去，因為尊重言論自由，想不到30年過後，台灣變成言論沒有自由，要思想管制，這個就是今日的賴清德、民進黨，這是民主的大倒退、墮落，也是台灣民主之恥。

朱立倫指出，民進黨要罷免李彥秀等藍委，本來的理由是修改財劃法，把中央的錢搶去地方，結果現在越講越不通，因為台北市民覺得不錯，短短一年就為台北市府增加461億元，台北市長蔣萬安也很高興，4年增加1800多億，可以來建設台北、造福市民，每一年每一位台北市民多分到二萬元，還錢於民，這樣要罷免他，越講越不通，越講大家覺得是顛倒是非，那不是應該去罷免那些反對的立委嗎？

朱立倫表示，其次說砍預算，市民也越想越奇怪，幫忙監督納稅人的錢，不要讓民進黨亂花、浪費、貪污，這樣是好立委、好民代，怎麼監督預算的要被罷免，越講越不通。民進黨這幾天改變戰略，提早開始抹紅了，開始說這個絕對是共產黨、中共同路人。

朱立倫強調，民進黨每一次都用同一招，去年罷免基隆市長謝國樑，剛開始說謝國樑強佔民間財產，結果本來就是市府的，民進黨講到沒有理由了，最後一個月說謝國樑繼續當市長，會開放基隆港讓共軍登陸，「我也跟李彥秀講，明年已經想好了，明年蔣萬安選連任，民進黨一定說，蔣萬安再當市長，松山機場開放讓共軍登陸，一樣的理由」。

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