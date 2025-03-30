人民是頭家板橋開講 洪申翰：藍白亂刪預算「是監督政府？」

勞動部長洪申翰表示，不論是當立委還是部長，我的責任始終如一，就是用台灣人的志氣來守護台灣人民的權益。（記者羅國嘉攝）

2025/03/30 18:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨今（30）日下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬人次支持者到場，場面氣氛沸騰。現場民眾高舉「大罷免 大成宮」等手舉旗，並高喊「割藍委」、「台灣中國 一邊一國」等口號，展現強烈訴求。勞動部長洪申翰也到場聲援，強調政府將堅守台灣民主，持續為人民爭取權益。

洪申翰回顧自己從民進黨不分區立委到勞動部長的歷程，表示「不論是當立委還是部長，我的責任始終如一，就是用台灣人的志氣來守護台灣人民的權益。」他抨擊立法院國民黨總召傅崐萁去年曾揚言要讓民進黨「找不到部長」，並批評國民黨多名立委赴中國北京「朝聖」，回台後便推動國會擴權法案，試圖削弱行政權，讓台灣政府陷入僵局，並想把五院變成只有立法院，怒批「國民黨從未為台灣人的角度想事情，都是在服務中國。」

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洪申翰痛批民眾黨主席黃國昌，先前說要把總預算刪到讓國人有感一句話，已經讓現場民眾憤怒到都已經坐不住了，而藍白聯手在立法院的行為，點出藍白聯手刪減勞工相關預算，影響產檢假與陪產檢假的補助，對勞工權益造成衝擊，並質問現場群眾「這是在監督政府嗎？這是在照顧人民嗎？」現場民眾回以「不是！」的高呼聲，顯示出強烈的不滿與憤怒。

洪申翰強調，新北市擁有全台最多的勞工人口，政府對勞工的保障至關重要。面對國民黨與民眾黨的不當刪減預算，民進黨政府將持續與人民站在一起，「我們會用台灣人的志氣，守護民主，為人民做事。」

最後，洪申翰感謝現場支持者，並向所有為民主奮鬥的公民團體致敬「台灣的民主不是天上掉下來的，而是靠每一位勇敢站出來的人民，從黨外運動、野百合、太陽花到今天的青鳥行動，都是台灣人親手守護民主的見證。」他呼籲全民團結一致，以更大的民主行動來守護台灣，並強調「當部長沒有很大，人民才是最大，我們一定會贏，一定會守住台灣的民主。」

民進黨在新北市板橋區舉行「人民是頭家」宣講會，勞長洪申翰致詞。（記者叢昌瑾攝）

民進黨今日下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬人次支持者到場。（記者羅國嘉攝）

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