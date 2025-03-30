籲藝人去中國發展別找理由 楊烈：說在台灣沒題材是「屁話」

金鐘歌王楊烈今日出席「挺自由 愛台灣」公益演唱會宣傳記者會，並在會中清唱歌曲〈如果能夠〉。（記者林哲遠攝）

2025/03/30 17:30

〔記者林哲遠／台北報導〕中共近日對台強化統戰攻勢，除了在演藝圈透過中國官媒貼出，「台灣是中國台灣省」等文字，讓台灣多名藝人侯佩岑、陳喬恩、陳妍希、楊丞琳、陳昊森等人轉發、表態；國台辦更設置「台獨打手」舉報專欄。金鐘歌王楊烈今日直言，藝人想去中國發展他沒意見，但要去中國不要找這麼多理由，並強調怎麼會說在台灣沒有題材？講那什麼屁話。

中國國台辦26日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，直指內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」閩南郎陳柏源等人都被列入舉報名單。

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楊烈今日出席「挺自由 愛台灣」公益演唱會宣傳記者會，他表示，自己不會擔心被（列入名單）， 況且擔心也沒有用。有意願想要站出來，還是一句老話，自由是本能，他不會擔心，自己之前也參加過很多活動，現在這麼難得，有大家的熱誠、真誠，踴躍站出來是難能可貴的事情。

媒體詢問，是否會邀請演藝圈的朋友參與？楊烈說，他一定會盡力邀約，有一些藝人想去中國發展，他沒意見，法律也沒規定不能去；不過，要去中國不要找這麼多理由。

至於有藝人稱在台灣題材受限，楊烈直言，那是他不懂什麼叫做題材，台灣擁有日本、荷蘭、西班牙等文化薰陶，「怎麼會說在台灣沒有題材？台灣的題材是全世界最多的，講那什麼屁話。」

媒體追問，針對挺中藝人的言論是否會對台灣有所影響？楊烈認為，不會有影響，年輕人、演藝圈電影及戲劇圈的人也好，大家的資訊都非常發達，去觀察就會發現漏洞太多了，也就是「反宣傳」這些人不是被迫（中國）講這些話，就是自己本來就想去中國發展的。

楊烈強調，他是在台灣出生的，台灣有任何事情一定要幫忙，這個想法也應該讓台灣任何一個演藝圈的人明白，「當你在違背你的國家、本性，做起來會很自在嗎？這是最基本的常識、大家都在看，因此，對國內從事所有文化事業不會有影響。」

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