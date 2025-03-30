竹市議長許修睿：藍委被罷掉 柯建銘就要當立法院長

停職中的新竹市長高虹安與藍白政界人士上台。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/30 17:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨「人民要當家」全民問政宣講新竹站今在前主席柯文哲家鄉新竹市登場，國民黨新竹市議會議長許修睿喊話絕不能讓民進黨罷免成功，因為國民黨立委被罷掉，就代表柯建銘要當立法院院長，後果無法想像。停職中的新竹市長高虹安上台細數自己上任後的100多件市政政績，駁斥、澄清外界謠言，「說什麼高虹安沒做事要罷免，這裡有100多項政績，希望大家幫忙宣傳高虹安的政蹟，一定要宣傳反罷免」。

國民黨立委鄭正鈐怒斥民進黨選輸不認帳，「賭輸就要翻桌，就要搞大罷免，這是前所未見的，其實全國大罷免就是發源於新竹市，是新竹市的民進黨總召柯建銘搧風點火的，然後全國大罷免都是在罷立委，只有市長高虹安被掃到颱風尾，要拜託大家要投不同意罷免，繼續讓高虹安把新竹市的大祕寶揭露出來」。

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民眾黨立委黃珊珊表示，沒有判決就被剝奪了自由，還被毀滅人格的人，史上就只有柯文哲，柯文哲被整整傷害7個月了，柯文哲的案子用這麼草率的手段起訴，到今天卻拿不出具體證據，然後還繼續延押，這個案子只有8個字可以形容，就是「因人設事、政治辦案」。

議長許修睿說，全國大罷免就是亂罷免，新竹市是「老柯」的地盤，因為柯建銘是新竹人，想當然，大罷免是老柯發起的，所以他的主戰場一定放在新竹市。他說，全國大罷免都是在罷立委，只有新竹市在罷市長，這是因為高虹安做的太好，民進黨就要把高虹安拔掉，如果用25趴就把大家1票1票，以50趴得票率選出來的市長罷掉，這是很奇怪的。

許修睿表示，尤其是國民黨立委被罷掉後，那就代表柯建銘要當立法院長了，相信這是所有人都不願意看到的，絕對不能讓整天搞事、荒腔走板的柯建銘當上立法院長。

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