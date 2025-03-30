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    首頁　>　政治

    為柯文哲喊話賴總統 黃國昌：不要連最基本的人性都沒有

    民眾黨主席黃國昌今參加「人民要當家」問政宣講新竹站。（記者蔡彰盛攝）

    民眾黨主席黃國昌今參加「人民要當家」問政宣講新竹站。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/30 17:29

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨主席黃國昌今參加「人民要當家」問政宣講新竹站，向賴清德總統喊話，呼籲賴總統不要連最基本的人性都沒有，應該要給柯文哲有妥適的醫療照顧，相信這是每個台灣人都應享有的基本人權，不要因為柯文哲曾經是賴清德的政治競爭對手，結果連最基本的人性對待都沒有。

    黃國昌說，宣講是要讓新竹的市民清楚知道，要一起站出來對抗民進黨與國家的獨裁，這次的全國大罷免，其實背後的關鍵角色就是民進黨，就是新竹市的柯建銘，柯建銘為了自己的政治野心，不惜讓民進黨墮落，也不惜拉著台灣陪他一起沉淪，台灣今天怎麼會被民進黨搞成這個樣子，相信全台教育程度最高的新竹市民會看穿民進黨，相信每個新竹市民跟其他所有的台灣人，都會站出來對抗民進黨的專制。

    至於陳昭姿表示要成立柯文哲的醫療小組，並由教授謝炎堯擔任召集人，對此黃國昌表示，柯文哲的醫療小組在前幾天就已經開始在籌組，昨天先申請自費醫療，並請謝先看一看柯文哲的狀況，同時也與其它醫師合作，作全方位的檢查，否則柯文哲一下子心悸、一下子血尿，過去的這7個多月，看到他的樣子，顯然身心都遭受到非常大的煎熬，相信這個醫療小組的成員會有愈來愈多好醫生響應參與。

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