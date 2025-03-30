緬甸規模7.7強震 外交部：台灣已建立聯絡窗口準備好協助救災

規模7.7淺層強震28日襲擊緬甸中部，外交部今日表示，台灣已準備好協助緬甸救災的意願。（法新社檔案照）

2025/03/30 17:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕規模7.7淺層強震28日襲擊緬甸中部，外交部今日表示，台灣已準備好協助緬甸救災的意願，我國政府有能力及意願主動提供援助，駐緬甸代表處已建立統一對外聯絡窗口，繼續與緬甸政府、受災地區對接。

外交部表示，災情發生後，我國政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過我國駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，以及台灣已準備好協助緬甸救災的意願。

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外交部說明，為確保我國相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，外交部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一對外聯絡窗口，負責協調、統計我國相關單位與團體能提供協助緬甸的方式，並據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫對接。

外交部強調，我政府有能力及意願主動提供援助，也肯定我國民間團體自發性的援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神；希望在我國政府與民間的共同努力下，緬甸的災後重建工作將能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。

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