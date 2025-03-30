為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    緬甸規模7.7強震 外交部：台灣已建立聯絡窗口準備好協助救災

    規模7.7淺層強震28日襲擊緬甸中部，外交部今日表示，台灣已準備好協助緬甸救災的意願。（法新社檔案照）

    規模7.7淺層強震28日襲擊緬甸中部，外交部今日表示，台灣已準備好協助緬甸救災的意願。（法新社檔案照）

    2025/03/30 17:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕規模7.7淺層強震28日襲擊緬甸中部，外交部今日表示，台灣已準備好協助緬甸救災的意願，我國政府有能力及意願主動提供援助，駐緬甸代表處已建立統一對外聯絡窗口，繼續與緬甸政府、受災地區對接。

    外交部表示，災情發生後，我國政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過我國駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，以及台灣已準備好協助緬甸救災的意願。

    外交部說明，為確保我國相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，外交部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一對外聯絡窗口，負責協調、統計我國相關單位與團體能提供協助緬甸的方式，並據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫對接。

    外交部強調，我政府有能力及意願主動提供援助，也肯定我國民間團體自發性的援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神；希望在我國政府與民間的共同努力下，緬甸的災後重建工作將能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播