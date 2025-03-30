台南民主連署站遍地開花 民眾對「這2件事」最氣憤

民進黨台南市黨部週末在5個據點設連署站，市區觀光熱點的國華街連續2天都湧入大批人潮。（民進黨台南市黨部提供）

2025/03/30 17:17

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市黨部昨、今發起行動民主連署站，挺公民大罷免。民眾到花園夜市逛夜市兼簽連署書，市區觀光景點國華街更是湧入大批人潮。還有許多民眾佇足攤前聊起大罷免，尤其對台北市立委徐巧芯「比中指」、金門縣立委陳玉珍「要飯說」感到最氣憤。

民進黨台南市黨部本週末分別在新營福園孝思堂、南區富貴南山紀念中心，以及中西區國華街的淺草多功能中心、民族路的伊木手工捲餅騎樓、北區花園夜市，共計5地設連署站。除看準台南市觀光量能，設攤號召來自外縣市的遊客參與二階連署，也前往掃墓人潮集中的靈骨塔區設攤。

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設攤志工小紫分享，人們自發性來詢問並填寫連署書，原本設攤僅1張長桌，後來人潮太踴躍增加到3張；有台南工作者戶籍仍在中、北部的，也有來台南玩的旅客，許多民眾忍不住在攤位前交流起來，尤其對台北市立委徐巧芯「比中指」、金門縣立委陳玉珍「要飯說」，感到最氣憤。

市黨部主委郭國文表示，23日大灣武龍宮宣講大爆場，罷免連署逐步升溫，週末市黨部來到遊客最多的國華街設攤，讓從外地來的遊客可以填寫罷免連署書；兩天下來吸引滿滿的人潮，還讓人以為是什麼新的美食攤，許多民眾都提到在台南罷免的氛圍，沒有外來勢力的壓力，很放心。到了晚上，花園夜市連署站也是人氣滿滿，有老中青三代全家福一起出遊，逛夜市順便簽連署。

5個連署站之中，最特別的是位在民族路的伊木手工捲餅店出借騎樓。市黨部表示，台南沒有不適任立委被罷免，但市民們想要響應大罷免的決心不容小覷；尤其相較於其他縣市租借場地遭受阻礙，台南市民用行動支持，就算是場地不大、位置不明顯，但願意出借都讓所有人相當感動。

郭國文說，面對國民黨不分區立委謝龍介攜手台北市立委，通過欺負台南人的法案、亂刪台南建設預算，也要他別小看民主聖地對守護台灣的決心；這場大罷免，台南人參戰，一定會大成功。

民進黨台南市黨部週末在5個據點設連署站，挺公民大罷免。（民進黨台南市黨部提供）

民進黨台南市黨部週末在5個據點設連署站，市區觀光熱點的國華街連續2天都湧入大批人潮。（民進黨台南市黨部提供）

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