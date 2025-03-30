挺自由、愛台灣演唱會6/4登場！ 黃明志、王彩樺、楊烈攜手高歌

印太戰略智庫將於6月4日舉辦「挺自由、愛台灣」公益演唱會，馬來西亞歌王黃明志、金鐘歌王楊烈、藝人王彩樺今日出席宣傳記者會。（記者林哲遠攝）

2025/03/30 17:09

〔記者林哲遠／台北報導〕印太戰略智庫將於6月4日舉辦「挺自由、愛台灣」公益演唱會，馬來西亞歌王黃明志、金鐘歌王楊烈、藝人王彩樺今日出席宣傳記者會。黃明志大讚，在台灣這塊自由的土地，可以非常自由的創作；楊烈則喊話，能為自由而唱，是每個人的本能，希望用聲音聚集愛自由的人，並將自由的精神流傳下去。

印太戰略智庫執行長矢板明夫將於6月4日舉辦「挺自由 愛台灣」公益演唱會，今日召開會前記者會邀請馬來西亞歌王黃明志、金鐘歌王楊烈、藝人王彩樺、歌手豬頭皮、反共網紅閩南郎、作家馮光遠、網紅史書華等人出席。

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矢板明夫指出，這場音樂會他們策劃已久，追求自由是所有人、藝人與藝術家都在追求的事情，若沒有自由大家就會活得很壓抑，因此演唱會的主題定為「挺自由」，加上「愛鄉土」也是一個永恆的主題。這次音樂會提供一個挺自由、愛台灣的舞台，讓共同價值觀的人一起辦場嘉年華。

他進一步說明，這場音樂會除了有歌手黃明志、王彩樺、楊烈登場表演外，還有閩南郎與作家馮光遠擔任主持人，並訂於4月3日開始售票，所有收入在扣除經費後，會全數捐給挺自由、愛台灣的團體。

黃明志、王彩樺也在記者會中分享，黃創作的賀歲歌曲〈蛇出來了〉，黃明志坦言，這首歌在星馬是沒辦法播出的，但來到台灣這塊自由的土地是可以非常自由的創作，不像在星馬會被查水表；王彩樺追問黃明志怎麼會找她合作；黃明志則笑稱，就是一個字「騷」，且騷到不讓人討厭。

豬頭皮則在現場演唱一段他為日本前首相安倍晉三創作的歌曲，其中台詞寫道：「海的那邊總是黯淡的風浪，我們的腳步走過燒熱、冰冷，在大條向路的尾端，是不是還有一盞路燈等著我們。」豬頭皮說，他最近在做清垃圾（罷免藍委）運動，因為挺自由、愛台灣才會發起公民運動，也才會來這場演唱會。

緊接著，楊烈登場時首先清唱一段歌曲〈如果能夠〉，楊烈致詞時表示，能為自由而唱，是每個人的本能，希望用聲音聚集愛自由的人，要讓整個社會安定、國家強盛才能自由自在。過去，有很多為這塊土地爭取自由的人，付出了多少心血、智慧、勇氣及冒險，來爭取到的自由，是非同小可、不簡單的事，那份精神我們要永遠流傳下去。

楊烈強調，台灣現在走向世界，是因為大家能自由自在做事，在正道許可之下，都應該排除掉，妨害自由的人是絕對不能原諒的，因為自由代表一切。

馬來西亞歌王黃明志、藝人王彩樺今日出席宣傳記者會。（記者林哲遠攝）

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